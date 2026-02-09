केरल: तिरुवनंतपुरम निगम के बीजेपी पार्षदों का दिल्ली दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात

केरल में बीते साल हुए निकाय चुनावों के परिणामों ने प्रदेश की राजनीति में सब कुछ बदल कर रख दिया. बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था. दशकों की मेहनत रंग लाई. अब तिरुवनंतपुरम नगर निगम के बीजेपी पार्षद दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजधानी में मुलाकात करेंगे. यह दौरा केरल में स्थानीय निकाय चुनावों में जीत दर्ज करने वाले सभी बीजेपी रेप्रेसेंटेटिव के लिए आयोजित किया गया है.

तिरुवनंतपुरम नगर निगम के मेयर वी.वी. राजेश और बीजेपी पार्षदों का दल सोमवार को केरल एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुआ. इस डेलिगेशन में तिरुवनंतपुरम के सभी बीजेपी पार्षद शामिल हैं, वहीं केरल के अन्य जिलों से चुने गए बीजेपी पार्षद भी दिल्ली में इस ग्रुप से जुड़ेंगे.

मेयर राजेश ने कहा कि इस दौरे के दौरान तिरुवनंतपुरम के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर सकारात्मक चर्चा होगी. उनका मानना है कि केंद्र सरकार से सीधे संवाद करने से शहर के विकास के मुद्दे तेजी से आगे बढ़ेंगे.

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पर पार्षदों का स्वागत करेंगे. पार्टी के सूत्रों के अनुसार, यह दौरा स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय नेतृत्व से जोड़ने और केरल में पार्टी की उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है.

हालांकि, इस दल में शास्तामंगलम की पार्षद और पूर्व डीजीपी आर श्रीलेखा शामिल नहीं हुईं. उन्होंने फेसबुक पोस्ट में साफ किया कि उम्र के कारण ट्रेन यात्रा उनके लिए मुश्किल होगी. जबकि पार्टी ने फ्लाइट टिकट का प्रस्ताव दिया, श्रीलेखा ने सरकारी या पार्टी के पैसे का इस्तेमाल करना उचित नहीं माना.

उन्होंने यह भी कहा कि वे “एक देश एक चुनाव” के सिद्धांत का समर्थन करती हैं और इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनेंगी.

यह दिल्ली दौरा बीजेपी के स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के लिए सम्मान का प्रतीक है, साथ ही केरल की राजनीति में पार्टी के बढ़ते प्रभाव और भविष्य की रणनीतियों का संकेत भी देता है.

