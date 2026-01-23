तिरुवनंतपुरम रैली में एक बच्चे पर पड़ी पीएम मोदी की नजर, रोका भाषण और कही ये बात...

चुनावी माहौल वाले केरल में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तिरुवनंतपुरम रैली के दौरान एक भावुक और हल्का-फुल्का पल देखने को मिला. यहां भीड़ में खड़े एक छोटे बच्चे ने लंबे समय तक प्रधानमंत्री की तस्वीर हाथ में पकड़ी हुई थी, जिस पर पीएम मोदी की नजर पड़ गई.

और पढ़ें

बच्चे को देखते ही प्रधानमंत्री ने अपना भाषण रोक दिया और उसकी ओर देखकर प्रतिक्र‍िया दी. पीएम मोदी के इस कदम पर वहां मौजूद लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं.प्रधानमंत्री ने बच्चे से वह तस्वीर मंगवाई और उससे कहा कि वह तस्वीर के पीछे अपना घर का पता लिख दे. पीएम मोदी ने बच्चे से वादा किया कि वह उसे खुद चिट्ठी लिखेंगे.

प्रधानमंत्री ने कहा, 'मैं काफी देर से देख रहा हूं कि यह छोटा बच्चा तस्वीर लेकर खड़ा है. बेटा, तुम थक गए होगे. यह फोटो मुझे दे दो और इसके पीछे अपना पता लिख दो. मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा.'

यह कहते ही पूरा पंडाल तालियों और नारों से गूंज उठा. इसके बाद प्रधानमंत्री ने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) के जवानों से तस्वीर को संभालकर लेने को कहा. उन्होंने इसे बच्चे के प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक बताया.

Advertisement

पीएम मोदी ने कहा, 'मैं SPG से कहूंगा कि यह तस्वीर बच्चे के प्यार और आशीर्वाद से भरी है. इसे बहुत संभालकर रखिए.' रैली के दौरान प्रधानमंत्री की नज़र भीड़ में मौजूद एक महिला पर भी पड़ी जो उन्हें एक किताब भेंट करना चाहती थीं. इस पर प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि वह महिला भी मुझे कुछ देना चाहती हैं. वो एक बड़ी किताब बनाकर लाई हैं.'

इसके बाद प्रधानमंत्री ने अपना भाषण जारी रखा. चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने केरल की सत्तारूढ़ CPI(M) और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि केरल में अब बदलाव का समय आ गया है और लोगों से भाजपा को निर्णायक जनादेश देने की अपील की.

प्रधानमंत्री ने इस दौरान राज्य में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की और नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई. उन्होंने कहा कि केरल के लोगों में अब यह समझ विकसित हो रही है कि केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रही है.

---- समाप्त ----