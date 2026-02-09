मांझी की बधाई, तेजप्रताप की सफाई! बेबी गर्ल और अनुष्का से रिश्ते पर क्या बोल गए लालू के बेटे

बिहार की राजनीति में एक बार फिर लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव सुर्खियों में हैं. इस बार वे अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड को लेकर सीधे तौर पर नहीं, बल्कि उसी वजह से चर्चा में आए हैं. इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के बयान से हुई. उन्होंने तेजप्रताप को "बेटी" के जन्म की बधाई दी, जिसके बाद तेजप्रताप को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी.

जीतनराम मांझी ने दावा किया था कि उनसे जुड़ी एक महिला ने उनके बच्चे को जन्म दिया है लेकिन इन चर्चाओं के बीच तेजप्रताप ने इन सभी बातों को पूरी तरह झूठ और साजिश करार दिया. पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ दिन पहले तेजप्रताप यादव की अनुष्का यादव के साथ तस्वीरें सामने आईं. इसके बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. मांझी के दावे के बाद उनकी बेटी को जन्म देने का मुद्दा दिनभर चर्चा में रहा और शाम करीब साढ़े आठ बजे तेजप्रताप मीडिया के सामने आए.

तेजप्रताप यादव ने साफ कहा कि अनुष्का यादव के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है और यह खबर कि उनकी कोई बेटी हुई है, पूरी तरह गलत है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर तस्वीरें वायरल कीं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की. उनका कहना है कि उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है.

तेजप्रताप यादव ने पांच लोगों के नाम लिए

तेजप्रताप ने पहली बार उन लोगों के नाम भी लिए, जिन्हें वे 'जयचंद' कहा करते हैं. उनके मुताबिक मुकेश रोशन, संजय यादव, शक्ति सिंह यादव, सुनील सिंह, रमीज और आकाश भाटी उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग उन्हें परिवार और पार्टी से दूर करने की कोशिश करते रहे और अब जब वे खुद अपनी राजनीतिक राह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें फिर से घेरने की कोशिश हो रही है.

मानसिक परेशानी, डिप्रेशन, सुसाइड तक का आया ख्याल- तेजप्रताप

तेजप्रताप ने कहा कि इन अफवाहों से उन्हें मानसिक परेशानी हुई और वे डिप्रेशन तक में चले गए. उन्होंने यह भी कहा कि हालात इतने खराब हो गए थे कि उन्होंने खुदकुशी तक के बारे में सोच लिया था. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ वे कोर्ट जाएंगे.

तेजप्रताप ने यह भी कहा कि जैसे उनके पिता लालू प्रसाद यादव को झूठे मामलों में फंसाया गया था, वैसे ही उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है. तेजप्रताप ने दावा किया कि वे जानते हैं कि बच्चे का असली पिता कौन है, लेकिन उनका नाम घसीटकर उन्हें परेशान किया जा रहा है.

बच्चे का असली पिता कौन सब जानता है- तेजप्रताप

प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजप्रताप ने राजनीतिक संदर्भ भी जोड़ा और कहा कि हाल में उन्होंने मकर संक्रांति पर बड़ा भोज आयोजित किया था, जिससे उनके विरोधी असहज हो गए. उनका मानना है कि उनकी नई राजनीतिक सक्रियता और संभावित पार्टी गठन से कुछ लोग घबराए हुए हैं.

फिलहाल, इस पूरे मामले पर जिन लोगों के नाम लिए गए हैं, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. लेकिन तेजप्रताप के बयान के बाद यह विवाद बिहार की राजनीति में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है और आने वाले दिनों में इसके और तूल पकड़ने की संभावना है.

