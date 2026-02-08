scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अनुष्का यादव से मेरा कोई संबंध नहीं, बेटा-बेटी होने की बात गलत', तेज प्रताप यादव की सफाई

तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनुष्का यादव से संबंध और बेटा-बेटी होने की खबरों को झूठा बताया. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाकर उनकी छवि खराब करने की साजिश हो रही है. मुकेश रोशन समेत कुछ लोगों पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और “जयचंद” कहा. तेज प्रताप ने कोर्ट जाने, सुरक्षा मांगने और जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री से मिलने की बात कही. उन्होंने कहा कि उन्हें डिप्रेशन में धकेलने की कोशिश की जा रही है.

Advertisement
X
अनुष्का यादव को लेकर तेज प्रताप यादव ने सफाई दी है. Photo ITG
अनुष्का यादव को लेकर तेज प्रताप यादव ने सफाई दी है. Photo ITG

JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने नाम को अनुष्का यादव के साथ जोड़कर फैल रही चर्चाओं पर कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही यह बातें पूरी तरह बेबुनियाद हैं और झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि उन्हें बेटा या बेटी हुआ है. तेज प्रताप यादव ने साफ कहा कि अनुष्का यादव से उनका कोई संबंध नहीं है. इस तरह की खबरें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि यह सब उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है.

साजिश और बदनाम करने का लगाया आरोप
तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनके खिलाफ सुनियोजित साजिश चल रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ “जयचंद” किस्म के लोग उनकी छवि खराब करने में लगे हैं. उनके मुताबिक उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर विरोधी उन्हें बदनाम करना चाहते हैं.

कई नेताओं के नाम लेकर लगाए आरोप
उन्होंने कहा कि महुआ के पूर्व राजद विधायक मुकेश रोशन उनके खिलाफ हत्या की साजिश रच रहे हैं. साथ ही संजय यादव, शक्ति सिंह और सुनील सिंह पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया और उन्हें भी “जयचंद” बताया.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार
Tej Praatap Yadav, pawan singh
बिग बॉस ठुकरा चुके हैं तेज प्रताप यादव, पवन सिंह की तीसरी शादी पर कसा तंज?
तेजप्रताप यादव ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है. (Photo: ITG)
तेजप्रताप यादव ने खाली किया बंगला, मंत्री लखेंद्र पासवान बोले- पंखा-AC गायब... बल्ब, कुर्सी भी ले गए
'लैंड फॉर जॉब' केस में मीसा भारती-हेमा यादव कोर्ट में पेश, नौ मार्च से शुरू होगा ट्रायल 
रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है. (Photo: ITG)
लालू ने पार्टी में बढ़ाया तेजस्वी का कद, रोहिणी बोलीं- 'कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक'

कोर्ट जाने और सुरक्षा की मांग की बात
उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो भी गलत खबरें फैलाई गई हैं, उसे लेकर वह कोर्ट जाएंगे. तेज प्रताप यादव ने बताया कि उन्होंने बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी से सुरक्षा की गुहार लगाई है और जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे.

Advertisement

डिप्रेशन में धकेलने की कोशिश का आरोप
तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्हें मानसिक रूप से परेशान और डिप्रेशन में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वह इन साजिशों से डरने वाले नहीं हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement