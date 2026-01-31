scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तेजप्रताप यादव ने खाली किया बंगला, मंत्री लखेंद्र पासवान बोले- पंखा-AC गायब... बल्ब, कुर्सी भी ले गए

बिहार की राजनीति में सरकारी आवास को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. मंत्री लखेंद्र पासवान ने पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव द्वारा खाली किए गए बंगले की खराब स्थिति पर सवाल उठाए, जिसमें पंखा, कुर्सी, एसी और बल्ब गायब और छत क्षतिग्रस्त है. पासवान ने कहा कि मरम्मत तक रहना संभव नहीं. तेजप्रताप यादव की ओर से कोई जवाब नहीं आया. बंगला खाली करने का नोटिस 25 नवंबर 2025 को भेजा गया था. राबड़ी देवी को भी आवास खाली करने का नोटिस मिला था.

Advertisement
X
तेजप्रताप यादव ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है. (Photo: ITG)
तेजप्रताप यादव ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है. (Photo: ITG)

बिहार की राजनीति में एक सरकारी आवास को लेकर नया विवाद उभर गया है. मंत्री लखेंद्र पासवान ने पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव द्वारा खाली किए गए सरकारी बंगले की हालत पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने दावा किया कि बंगले की स्थिति बेहद खराब है और कई आवश्यक वस्तुएं गायब हैं.

मंत्री लखेंद्र पासवान ने क्या आरोप लगाए?
मंत्री लखेंद्र पासवान ने बताया कि जब उन्हें आवंटित बंगले का निरीक्षण कराया गया, तो हालात देखकर वह चौंक गए. उनके अनुसार, “बंगले से पंखा, कुर्सी, एसी और बल्ब तक गायब हैं, बंगले की छत भी क्षतिग्रस्त है, जिससे यह फिलहाल रहने योग्य नहीं है.”

मंत्री ने स्पष्ट किया कि जब तक मरम्मत नहीं हो जाती, तब तक वह इस बंगले में रहना संभव नहीं समझते. उन्होंने कहा, यहां एक बल्ब भी नहीं बचा है, पूरा ढांचा जर्जर स्थिति में है. इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार
'लैंड फॉर जॉब' केस में मीसा भारती-हेमा यादव कोर्ट में पेश, नौ मार्च से शुरू होगा ट्रायल 
रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है. (Photo: ITG)
लालू ने पार्टी में बढ़ाया तेजस्वी का कद, रोहिणी बोलीं- 'कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक'
तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. (Photo: ITG)
'राहुल गांधी डरपोक, फटफटिया मास्टर हैं', आखिर तेज प्रताप ने क्यों कहा ऐसा?
Lalu Prasad and Tejashwi Yadav
तेजस्वी को RJD का नया ताज... लालू यादव की पार्टी का महाजुटान क्या परिवारिक कलह खत्म कर पाएगा?

तेजप्रताप यादव की ओर से नहीं आया कोई जवाब
हालांकि, तेजप्रताप यादव या उनके समर्थकों की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. अब यह देखना बाकी है कि भवन निर्माण विभाग जांच में क्या निष्कर्ष सामने लाता है और क्या प्रशासनिक कार्रवाई होती है. फिलहाल, यह विवाद राजधानी की सियासत में हलचल पैदा कर रहा है.

Advertisement

25 नवंबर को मिला था नोटिस
पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव को पटना स्थित उनके सरकारी आवास (26 M स्ट्रैंड रोड) खाली करने का नोटिस 25 नवंबर 2025 को भेजा गया था. यह कदम महुआ विधानसभा सीट से 2025 के चुनाव में उनकी हार के बाद भवन निर्माण विभाग की ओर से उठाया गया.

साथ ही, राबड़ी देवी को भी उनके आवास, 10 सर्कुलर रोड, खाली करने के लिए नोटिस दिया गया. नियमों के मुताबिक, पूर्व विधायकों को नोटिस मिलने के बाद अधिकतम एक महीने के भीतर आवास खाली करना आवश्यक होता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement