श्रीलंकाई नौसेना ने रामेश्वरम के 12 मछुआरों को किया गिरफ्तार, एक बोट भी जब्त

श्रीलंकाई नौसेना ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करने के आरोप में तमिलनाडु के रामेश्वरम के 12 मछुआरों को हिरासत में लिया है. यह कार्रवाई धनुषकोडी और थलाइमन्नार के बीच स्थित समुद्री इलाके में की गई है. नौसेना के जवानों ने मछुआरों को चारों तरफ से घेरकर यह गिरफ्तारी की.

इस दौरान मछुआरों की एक नाव को भी जब्त किया गया है. सभी गिरफ्तार मछुआरों को थलाइमन्नार नौसेना कैंप ले जाया गया है.

अधिकारी मछुआरों से पूछताछ कर रहे हैं. यह घटना मछुआरों द्वारा सीमा पार करने की वजह से हुई है.

धनुषकोडी के पास हुई घेराबंदी

मछुआरे अपनी नाव लेकर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकले थे. जब वे धनुषकोडी और थलाइमन्नार के बीच वाले इलाके में पहुंचे, तब श्रीलंकाई नौसेना के जहाजों ने उन्हें देख लिया. समुद्री सीमा का उल्लंघन होते देख नौसेना ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. जवानों ने मछुआरों की नाव को बीच समुद्र में ही चारों तरफ से घेर लिया. इसके बाद 12 मछुआरों को पकड़ लिया गया और उनकी कीमती नाव को भी अपने कब्जे में ले लिया गया.

थलाइमन्नार कैंप में पूछताछ जारी

मछुआरों की गिरफ्तारी के बाद श्रीलंकाई नौसेना सभी मछुआरों को अपने साथ थलाइमन्नार नौसेना कैंप ले गई है. वहां स्थानीय अधिकारियों और नौसेना के कमांडरों द्वारा मामले की जांच और पूछताछ की जा रही है. जब्त की गई नाव को भी जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है. मछुआरों से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि वे सीमा पार कर श्रीलंकाई जल क्षेत्र में कैसे दाखिल हुए.

