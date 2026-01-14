scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Delhi Weather: दिल्ली में 2023 के बाद सबसे भयानक ठंड, 3°C तक गिरा पारा… टूटा रिकॉर्ड

दिल्ली में जनवरी 2023 में खतरनाक ठंड देखने को मिली थी, जब तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था. इसके बाद सीधे इस साल जनवरी में सबसे ज्यादा तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. शीतलहर के कारण लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा में बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Advertisement
X
दिल्ली में ठंड बढ़ गई है. (Photo: PTI)
दिल्ली में ठंड बढ़ गई है. (Photo: PTI)

दिल्ली समेत भारत के कई राज्यों में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. राजधानी दिल्ली में इस बार जनवरी की सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. साल 2023 के बाद इस बार जनवरी में ठंड का कहर और ज्यादा बढ़ा है. रीजनल मेटियोरोलॉजिकल सेंटर, नई दिल्ली के अनुसार जनवरी महीने में इस साल 2023 के बाद सबसे ज्यादा ठंड दर्ज की गई है. दिल्ली में 16 जनवरी 2023 को न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस रहा था.

इसके बाद जनवरी 2024 में न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस और जनवरी 2025 में 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, इस बार 13 जनवरी 2026 को न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. यानी 2023 के बाद राजधानी में जनवरी महीने की सबसे कड़ाके की ठंड इस साल महसूस की जा रही है. शीतलहर और घने कोहरे ने ठंड का असर बढ़ा दिया है. लोग ठिठुरन भरी सर्दी का सामना कर रहे हैं.

स्काईमेट वेदर के मुताबिक, वर्तमान में कई प्रमुख शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. अमृतसर में न्यूनतम तापमान 4°C, लुधियाना में 2.6°C, पटियाला में 3°C, बठिंडा में 1.6°C और चंडीगढ़ में 2.8°C तक पहुंचा है.

सम्बंधित ख़बरें

Weather Updates: भारत का बर्फिस्तान, -25 डिग्री वाली जगह से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट
delhi weather
दिल्ली-NCR में कोहरा, स्मॉग और ठंड की ट्रिपल मार... शीतलहर में दम घोंट रही जहरीली हवा
gangasagar
दिल्ली-NCR में ठंड और शीतलहर का कहर, गंगासागर-प्रयागराज में श्रद्धालुओं का सैलाब
15 जनवरी के बाद बर्फ-बारिश से बढ़ेगी ठंड, उत्तर भारत में टूटे रिकॉर्ड
Weather Forecast Today Cold Wave Alert (File Photo-PTI)
द्रास में माइनस 20 डिग्री पारा! बर्फीली हवाओं से बढ़ी ठंड, राजस्थान से हिमाचल तक जमा पानी

देशभर में ठंड और कोहरे का असर साफ देखा जा रहा है. बता दें, IMD के अनुसार आज दिल्ली-एनसीआर में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है, हालांकि कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है. आज न्यूनतम तापमान 3°C से 5°C के बीच रहने का अनुमान है. वहीं 15 जनवरी 2026 को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है.

Advertisement

कोहरे और शीतलहर का अलर्ट

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा है, जिससे विजिबिलिटी पर गंभीर असर पड़ा है. आने वाले दिनों में भी घने कोहरे से राहत की उम्मीद कम है. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में सुबह के समय 15 जनवरी तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है.

कई इलाकों में गंभीर शीतलहर की चेतावनी भी दी गई है. 16 जनवरी से 19 जनवरी के बीच जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना है. वहीं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement