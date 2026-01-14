Delhi Weather: दिल्ली में 2023 के बाद सबसे भयानक ठंड, 3°C तक गिरा पारा… टूटा रिकॉर्ड

दिल्ली समेत भारत के कई राज्यों में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. राजधानी दिल्ली में इस बार जनवरी की सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. साल 2023 के बाद इस बार जनवरी में ठंड का कहर और ज्यादा बढ़ा है. रीजनल मेटियोरोलॉजिकल सेंटर, नई दिल्ली के अनुसार जनवरी महीने में इस साल 2023 के बाद सबसे ज्यादा ठंड दर्ज की गई है. दिल्ली में 16 जनवरी 2023 को न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस रहा था.

और पढ़ें

इसके बाद जनवरी 2024 में न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस और जनवरी 2025 में 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, इस बार 13 जनवरी 2026 को न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. यानी 2023 के बाद राजधानी में जनवरी महीने की सबसे कड़ाके की ठंड इस साल महसूस की जा रही है. शीतलहर और घने कोहरे ने ठंड का असर बढ़ा दिया है. लोग ठिठुरन भरी सर्दी का सामना कर रहे हैं.

स्काईमेट वेदर के मुताबिक, वर्तमान में कई प्रमुख शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. अमृतसर में न्यूनतम तापमान 4°C, लुधियाना में 2.6°C, पटियाला में 3°C, बठिंडा में 1.6°C और चंडीगढ़ में 2.8°C तक पहुंचा है.

देशभर में ठंड और कोहरे का असर साफ देखा जा रहा है. बता दें, IMD के अनुसार आज दिल्ली-एनसीआर में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है, हालांकि कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है. आज न्यूनतम तापमान 3°C से 5°C के बीच रहने का अनुमान है. वहीं 15 जनवरी 2026 को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है.

Advertisement

कोहरे और शीतलहर का अलर्ट

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा है, जिससे विजिबिलिटी पर गंभीर असर पड़ा है. आने वाले दिनों में भी घने कोहरे से राहत की उम्मीद कम है. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में सुबह के समय 15 जनवरी तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है.

कई इलाकों में गंभीर शीतलहर की चेतावनी भी दी गई है. 16 जनवरी से 19 जनवरी के बीच जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना है. वहीं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है.

---- समाप्त ----