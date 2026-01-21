scorecardresearch
 
'पीएम मोदी के बाद सबसे कठिन जॉब गंभीर की', भारतीय कोच के समर्थन में उतरे शशि थरूर

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नागपुर में भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर से मुलाकात के बाद उनकी खुलकर तारीफ की और उन्हें प्रधानमंत्री के बाद भारत की सबसे कठिन जिम्मेदारी निभाने वाला व्यक्ति बताया.

X
भारतीय कोच गौतम गंभीर से मिले शशि थरूर (Photo: ITG)
भारतीय कोच गौतम गंभीर से मिले शशि थरूर (Photo: ITG)

कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर ने बुधवार को भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर की जमकर तारीफ की. थरूर ने यह टिप्पणी नागपुर में बुधवार को खेले गए पहले टी20 मैच के दौरान कही. 
गंभीर की सराहना करते हुए थरूर ने उन्हें 'प्रधानमंत्री के बाद भारत की सबसे कठिन नौकरी करने वाला व्यक्ति' बताया. 

थरूर ने बढ़ती आलोचनाओं के बीच गंभीर के समर्थन में मजबूती से आवाज़ उठाई और उनके संयम और नेतृत्व की प्रशंसा की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा किए गए एक पोस्ट में तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारतीय कोच रोज़ाना 'लाखों लोगों द्वारा परखे जाने' के बावजूद शांत रहते हैं.

शशि थरूर ने क्या कहा

थरूर ने लिखा, 'नागपुर में अपने पुराने मित्र के साथ एक अच्छी और खुली बातचीत का आनंद लिया. प्रधानमंत्री के बाद भारत की सबसे कठिन नौकरी करने वाले व्यक्ति! उन्हें रोज़ाना लाखों लोग दूसरे अंदाज़ से आंकते हैं, लेकिन वह शांत रहते हैं और बिना डरे आगे बढ़ते रहते हैं. उनके शांत संकल्प और सक्षम नेतृत्व की सराहना के लिए एक शब्द. उन्हें हर सफलता की शुभकामनाएं.'

थरूर की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब गौतम गंभीर भारत की पहली घरेलू वनडे सीरीज हार के बाद सार्वजनिक आलोचना के घेरे में रहे हैं. सीरीज का पहला मुकाबला जीतने के बाद भारत दूसरे और तीसरे वनडे में हार गया और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-1 से सीरीज गंवा बैठा.

यह हाल के वर्षों में कीवी टीम के खिलाफ भारत की दूसरी घरेलू सीरीज हार रही, इससे पहले न्यूजीलैंड ने 2024 में भारत को टेस्ट सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया था.

