scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रूस के मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में चाकू से हमला, 4 भारतीय छात्र घायल

रूस के बश्कोर्तोस्तान की राजधानी उफा में स्थित स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के विदेशी छात्रों के हॉस्टल में शनिवार को चाकूबाजी की घटना में चार भारतीय छात्रों समेत कई लोग घायल हो गए. हमलावर एक किशोर बताया जा रहा है, जिसने हॉस्टल में घुसकर छात्रों पर हमला किया और गिरफ्तारी से बचने के दौरान दो पुलिसकर्मियों को भी चाकू मार दिया, साथ ही खुद को भी चोट पहुंचाई.

Advertisement
X
(File Photo: Reuters)
(File Photo: Reuters)

रूस के बश्कोर्तोस्तान रिपब्लिक में शनिवार को एक यूनिवर्सिटी के विदेशी छात्रों के हॉस्टल के अंदर स्थित स्पोर्ट्स हॉल में चाकूबाजी की घटना में चार भारतीय छात्रों समेत कई लोग घायल हो गए. स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हमलावर को पकड़ने की कोशिश के दौरान दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए. यह घटना बश्कोर्तोस्तान की राजधानी उफा में स्थित स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हुई.

'हमलावर ने खुद को भी चोट पहुंचाई'

आंतरिक मंत्रालय के अनुसार, शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया है कि चाकू लिए एक किशोर मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में घुसा और वहां रहने वाले छात्रों पर हमला कर दिया. उसने कई लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया. मंत्रालय की प्रवक्ता मेजर जनरल इरीना वोल्क ने आरटीवीआई डॉट कॉम से कहा, 'हमलावर ने गिरफ्तारी से बचने का प्रयास किया, इस दौरान दो पुलिसकर्मियों को भी चाकू लगा. इसके अलावा संदिग्ध ने खुद को भी चोट पहुंचाई.'

सम्बंधित ख़बरें

अमेरिका ने चीन को लेकर बड़ा खुलासा किया है. (Photo: AP)
गलवान झड़प के 7 दिन बाद चीन का न्यूक्लियर टेस्ट... US ने बताया- क्यों नहीं पकड़ में आई ड्रैगन की हरकत
राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि त्रिपक्षीय बातचीत के समर्थकों को रूस के हमलों पर जवाब देना होगा (Photo: X/@ZelenskyyUa)
यूक्रेन पर रूस का इस साल का सबसे घातक हमला, 400 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागीं
Duniya Aajtak
पुतिन के टॉप कमांडर पर जानलेवा हमला, देखें दुनिया आजतक
America refuses to renew nuclear arms treaty with Russia.
न्यू स्टार्ट संधि पर राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रस्ताव क्यों ठुकराया? देखें
russia deputy defence minister
रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर की हत्या की कोशिश, शूटर ने मारी गोली

उफा जा रहे भारतीय अधिकारी

अधिकारियों ने बताया कि हमले के बाद संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है. घायलों और हमलावर की चोटों की गंभीरता के बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं मिल सकी है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जांच कमेटी इस घटना की पड़ताल कर रही है.

Advertisement

रूस में भारतीय दूतावास ने कहा है कि वह स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है और रूसी अधिकारियों के संपर्क में है. कजान स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारी उफा जा रहे हैं, ताकि घायल छात्रों की मदद की जा सके और आगे की मदद का कोऑर्डिनेट किया जा सके.

प्रत्यक्षदर्शियों ने हॉस्टल में अफरातफरी के माहौल के बारे में बताया. Ren TV ने गवाहों के हवाले से कहा कि हमले के बाद 'चारों तरफ खून फैला हुआ था.' स्थानीय मीडिया में दिखाए गए वीडियो में आपातकालीन सेवाओं को घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल ले जाते हुए देखा गया.

अंतरराष्ट्रीय छात्रों में डर का माहौल

इस घटना के बाद इलाके में पढ़ने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों के बीच चिंता बढ़ गई है. रूसी अधिकारियों ने अब तक हमले के पीछे की वजह या संदिग्ध का पीड़ितों से कोई संबंध होने के बारे में जानकारी नहीं दी है. एजेंसियां घटना की परिस्थितियों की जांच कर रही हैं और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement