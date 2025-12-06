scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राइट टू डिस्कनेक्ट... ऑफिस के बाद बॉस का फोन न उठाने का हक, लोकसभा में बिल पेश

लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

Advertisement
X
एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 पेश किया. (Photo: Representational)
एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 पेश किया. (Photo: Representational)

लोकसभा में शुक्रवार को एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाहर काम से जुड़े फोन कॉल और ईमेल का जवाब देने से छूट देना है. लोकसभा और राज्यसभा- दोनों सदनों के सदस्य ऐसे मुद्दों पर प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं, जिन पर वे महसूस करते हैं कि सरकार को कानून बनाना चाहिए. हालांकि अधिकतर मामलों में सरकार की प्रतिक्रिया के बाद ये बिल वापस ले लिए जाते हैं.

राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025

एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने 'राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025' पेश किया. यह बिल कर्मचारियों के लिए वेलफेयर अथॉरिटी बनाने और हर कर्मचारी को ऑफिस समय के बाद और छुट्टियों के दौरान काम से जुड़े कॉल और ईमेल से पूरी तरह दूर रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. इसमें ऐसे कॉल या ईमेल का जवाब न देने का अधिकार भी शामिल है.

सम्बंधित ख़बरें

Nirmala Sitharaman
पान-मसाला, सिगरेट पर लगेगा नया टैक्स! 
nirmala sitharaman
लोकसभा में इंडिगो संकट और हंगामे के बीच सेस बिल पारित, हंगामेदार रहा शीतकालीन सत्र का पांचवां दिन 
अश्विनी वैष्णव.
AI डीप फेक, फेक न्यूज बनाने वालों की खैर नहीं! कड़े नियम लाने की तैयारी में सरकार 
Union Minister for Communications Jyotiraditya Scindia
'साइबर फ्रॉड के कैंसर से बचाना चाहता हूं', बोले सिंधिया, कार्ति चिदंबरम ने संचार साथी ऐप पर सरकार को घेरा 
संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा (Photo: PTI)
संसद में SIR पर जोरदार हंगामा, चर्चा की डिमांड पर अड़ा विपक्ष, राज्यसभा ने लौटाया मणिपुर GST बिल 

मेंसुरेशन को लेकर पेश किए गए बिल

एक अन्य प्राइवेट मेंबर बिल, 'मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024' कांग्रेस सांसद कडियम काव्या की ओर से पेश किया गया, जिसमें महिलाओं को मेंसुरेशन के दौरान वर्कप्लेस पर सुविधाएं और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने का प्रावधान है.

लोजपा सांसद शंभवी चौधरी ने भी एक प्रस्तावित कानून पेश किया, जिसमें कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव, मेंसुरेशन से जुड़ी हाइजीन सुविधाएं और अन्य स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करने की व्यवस्था शामिल है.

Advertisement

तमिलनाडु को NEET से छूट देने की मांग

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने तमिलनाडु को मेडिकल अंडरग्रेजुएट एडमिशन के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) से छूट देने वाला बिल पेश किया. पिछले महीने, राष्ट्रपति की ओर से तमिलनाडु को NEET से छूट देने वाले राज्य कानून को मंजूरी न देने के बाद, राज्य सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने भारत में मृत्युदंड समाप्त करने का बिल पेश किया. हालांकि इस दंड को खत्म करने की मांग समय-समय पर उठती रही है, केंद्र सरकारों ने लगातार यह रुख रखा है कि कुछ मामलों में यह दंड निवारक (डिटरेंट) के रूप में आवश्यक है.

पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बिल पेश

निर्दलीय सांसद विशालदादा प्रकाशबापू पाटिल ने 'जर्नलिस्ट (प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड प्रोटेक्शन) बिल, 2024' पेश किया. यह बिल पत्रकारों के खिलाफ हिंसा रोकने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए आवश्यक प्रावधानों का प्रस्ताव करता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement