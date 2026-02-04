scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

10 साल पहले जिसके साथ भागी थी मां...बेटे ने उसे मार डाला, लाश पर पैर टिकाए करता रहा पुलिस का इंतजार

कर्नाटक के सावदत्ती तालुका में दिनदहाड़े हुई एक खौफनाक हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी. अवैध संबंध की पुरानी रंजिश में एक व्यक्ति ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर सरेआम चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी शव के पास खड़ा रहा और खुद पुलिस को फोन कर अपराध कबूल कर लिया.

Advertisement
X
10 साल पहले जिसके साथ भागी थी मां, बेटे ने ले ली उसकी जान (Photo: itg)
10 साल पहले जिसके साथ भागी थी मां, बेटे ने ले ली उसकी जान (Photo: itg)

कर्नाटक के बेलगावी जिले के सावदत्ती तालुका में सोमवार शाम एक दिल दहला देने वाली हत्या की वारदात सामने आई, जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया. हूलिकट्टी गांव के पास सड़क पर एक व्यक्ति की सरेआम बेरहमी से हत्या कर दी गई. हत्या के बाद आरोपी का शव के पास खड़े रहना और पुलिस के आने तक लाश की छाती पैर टिकाए रहना, राहगीरों के लिए किसी डरावने मंजर से कम नहीं था.

धारदार हथियार से 16 बार वार

मृतक की पहचान 51 साल के बसप्पा होसमानी के रूप में हुई है, जो बसडोनी गांव का निवासी था. पुलिस के मुताबिक, सोमवार शाम बसप्पा किसी काम से सड़क से गुजर रहा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे आरोपी एरय्या मठपति ने उसे रोक लिया और धारदार हथियार से हमला कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी ने बसप्पा पर करीब 16 बार वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

सम्बंधित ख़बरें

gwalior firing social media dispute young gang war lcln
फेसबुक कमेंट पर 2 साल पुरानी रंजिश, भोपाल से ग्वालियर आए युवक को गोली मारी
महिला ने शेयर की पति के अफेयर की कहानी (प्रतीकात्मक तस्वीर- Pexels)
'पति ने धोखा दिया, फिर मैंने बदला लिया...' महिला ने शेयर की Story
Congress Leader and Karnataka Excise Department Minister RB Timmapur
कर्नाटक: बीजेपी का आबकारी विभाग में ₹6000 करोड़ के घोटाले का आरोप, मांगा मंत्री का इस्तीफा
Siddaramaiah
VB-GRAM-G के खिलाफ कर्नाटक सरकार लाएगी प्रस्ताव
siddaramaiah thawar chand gehlot
कर्नाटक हेट स्पीच बिल: नफरत के नाम पर बना विधेयक कड़वाहट का सबब बन गया?

यह वारदात सावदत्ती कस्बे के पास हुई, जो प्रसिद्ध येल्लम्मा मंदिर के कारण एक धार्मिक क्षेत्र माना जाता है. खुलेआम हुई इस हत्या से आसपास मौजूद लोग स्तब्ध रह गए और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

10 साल पहले मां को ले भागा था मृतक

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी एरय्या मठपति और मृतक बसप्पा होसमानी के बीच पुरानी दुश्मनी थी. करीब दस साल पहले बसप्पा, आरोपी की मां के साथ कथित रूप से घर छोड़कर चला गया था. बाद में दोनों कोल्हापुर में रहने लगे थे. इसी घटना के बाद से आरोपी एरय्या मन में गहरी रंजिश पाले हुए था. बताया जा रहा है कि हाल ही में बसप्पा फिर से अपने गांव और आसपास के इलाके में लौट आया था. इसी दौरान एरय्या को उसके लौटने की जानकारी मिली और उसने बदला लेने की ठान ली. मौका मिलते ही उसने सार्वजनिक स्थान पर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया.

Advertisement

पुलिस आने तक शव पर रखे रहा पांव

हत्या के बाद आरोपी ने खुद सावदत्ती पुलिस को फोन कर बताया कि उसने बसप्पा की हत्या कर दी है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी वहीं खड़ा मिला, जिसका एक पैर मृतक के शव पर रखा हुआ था. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के वक्त आरोपी अकेला था या किसी ने उसकी मदद की. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की विस्तृत जांच जारी है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement