सात साल का प्यार अब चढ़ा परवान, कैमरा लाया करीब... ऐसी है रेहान-अवीवा की लव स्टोरी

कांग्रेस महासचिव और केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई होने जा रही है. उनकी सगाई फोटोग्राफर और कम्‍युनिकेशन प्रोफेशनल अवीवा बेग से हो रही है. रेहान और अवीवा पिछले सात सालों से रिलेशनशिप में हैं और अब उन्होंने अपने रिश्ते को शादी में बदलने का फैसला कर लिया है. बताया जा रहा है कि दोनों के रिश्ते को दोनों परिवारों की तरफ से मंजूरी मिल गई है.

और पढ़ें

वाड्रा परिवार के करीबी सूत्रों ने बताया कि शादी का प्रस्ताव रेहान ने रखा था जिस पर अवीवा ने हामी भर दी. बताया जा रहा है कि सगाई समारोह राजस्थान में हो सकता है.

दोनों परिवारों की ओर से इस खबर की पुष्टि से पहले अवीवा बेग के बारे में जितनी जानकारी उनके सोशल मीडिया अकाउंट और प्रोफेशनल वेबसाइट पर मौजूद है, उसे खंगाल दिया गया है. जैसा क‍ि आमतौर पर होता है कि राजनीतिक परिवारों की जोड़ियां राजनीतिक हित देखकर बनती हैं, लेकिन रेहान और अवीवा के मामले में दोनों का आर्ट से लगाव उनकी करीबी का कारण बना है.

कौन हैं वाड्रा परिवार की होने वाली बहू?

प्रियंका गांधी वाड्रा और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के 24 वर्षीय बेटे रेहान राजीव वाड्रा (रेहान वाड्रा) लंबे समय से अवीवा को डेट कर रहे हैं.

Advertisement

अवीवा बेग नई दिल्ली में जन्मी और पली-बढ़ी एक टैलेंटेड फाइन आर्ट फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं. वे जीवन की सादगी और मुश्किलों के बीच के संगम को अपने कैमरे से कैद करने के लिए जानी जाती हैं. अपनी वेबसाइट avivabaig.com पर वे खुद को दिल्ली-बेस्ड फोटोग्राफर बताती हैं.

अवीवा 'अटेलियर 11' की को-फाउंडर हैं. यह एक फोटोग्राफिक स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी है, जो भारत भर के ब्रांड्स, एजेंसियों और क्लाइंट्स के साथ काम करती है. पिछले पांच सालों में उन्होंने कई प्रमुख प्रदर्शनियां की हैं, जिनमें शामिल हैं:

‘You Cannot Miss This’ (Method Gallery के साथ, 2023 और India Art Fair के यंग कलेक्टर प्रोग्राम में)

‘The Illusory World’ (The Quorum Club, 2019)

India Design ID (K2 India, 2018)

अवीवा एक पूर्व नेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर भी रह चुकी हैं.

शिक्षा और फैमिली बैकग्राउंड

अवीवा बेग दिल्ली के एक सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखती हैं और उनका पूरा परिवार दिल्ली में रहता है. उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन दोनों परिवार (वाड्रा और बेग) लंबे समय से करीबी हैं.

उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के मॉडर्न स्कूल, बराखंबा रोड से पूरी की. इसके बाद ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (JGU) से जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की.

Advertisement

रेहान वाड्रा खुद एक विजुअल आर्टिस्ट और फोटोग्राफर हैं, जिन्होंने बचपन से ही कैमरे से लगाव रहा है. उनकी मां प्रियंका गांधी ने उन्हें फोटोग्राफी के लिए प्रोत्साहित किया. रेहान की कई सोलो प्रदर्शनियां हो चुकी हैं, जैसे 'Dark Perception' (2017). उनकी कला वाइल्डलाइफ, स्ट्रीट और कमर्शियल फोटोग्राफी पर केंद्रित है.

दोनों की रुचि फोटोग्राफी में होने के कारण वे करीब आए. सात साल पुराने इस रिश्ते को परिवारों की नजदीकी ने और मजबूत बनाया. हाल ही में अवीवा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में रेहान के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें दोनों की जोड़ी काफी जंच रही है. दोनों ने एक-दूसरे को बांहों में थाम रखा है और मुस्कुरा रहे हैं.

दोनों की सगाई कब होगी और शादी कब होने वाली है, इसे लेकर अभी कोई खबर सामने नहीं आई है. हालांकि, बताया जा रहा है कि सगाई नए साल की शुरुआत में हो सकती है.

---- समाप्त ----