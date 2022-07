Mumbai Rains Live Updates: मुंबईवासी हो जाएं अलर्ट, आज भी होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की ये चेतावनी

Weather Forecast Today: हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग, शिमला के सीनियर साइंटिस्ट एसके शर्मा ने जानकारी दी कि 8-9 जुलाई को कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और सोलन जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर और उना जिले के लिए भारी बारिश का अलर्ट है. अगले चार से पांच दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी.

HP | For July 8-9, we've issued an orange alert for Kangra, Mandi, Sirmaur & Solan districts. Heavy rain warning has been issued for Shimla, Bilaspur, Hamirpur, & Una districts. The rain activity will continue for the next 4-5 days: SK Sharma, Senior Scientist, IMD, Shimla (07.7) pic.twitter.com/B32jyIhSwA