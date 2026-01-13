scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राहुल गांधी के साथ सिद्धारमैया और DK शिवकुमार की मीटिंग, पावर टसल के बीच पहली मीटिंग

राहुल गांधी की आज कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से मीटिंग होगी. सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच चल रहे पावर टसल के बीच राहुल गांधी के साथ ये पहली मीटिंग होगी.

Advertisement
X
सिद्धारमैया-शिवकुमार से राहुल गांधी की मीटिंग (Photo: X/INC)
सिद्धारमैया-शिवकुमार से राहुल गांधी की मीटिंग (Photo: X/INC)

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे. वो दोपहर ढाई बजे मैसूर पहुंचेंगे. मैसूर एयरपोर्ट पर सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार उनका स्वागत करेंगे.

कर्नाटक के बाद राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर भी रहेंगे. वो नीलगिरी के गुडालूर में सेंट थॉमस इंग्लिश हाई स्कूल के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होंगे. वह स्कूल में पोंगल कार्यक्रम में भी शामिल होंगे.

राहुल आखिरी बार सितंबर 2022 में अपनी 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान गुडालूर गए थे, जहां उन्होंने समर्थकों की एक सभा को संबोधित किया था. उस समय, वो 'भारत जोड़ो यात्रा' जारी रखने के लिए कर्नाटक जाने से पहले एक प्राइवेट स्कूल में रात भर रुके थे.

सम्बंधित ख़बरें

Rahul Gandhi
अंकिता भंडारी से लेकर इंदौर कांड तक... राहुल गांधी ने BJP को घेरा
Political career of Rahul Gandhi is dead and misleading about India.
BJP नेता शहजाद पूनावाला का राहुल गांधी पर तीखा हमला
Rahul Gandhi is the leader of propaganda but India's economy is alive and kicking
'झूठों के नवाब है', राहुल गांधी पर शहजाद पूनावाला का हमला
कर्नाटक सरकार ने 2024-25 में नेशनल हेराल्ड को ₹99 लाख का Ad फंड दिया.
कर्नाटक सरकार ने नेशनल हेराल्ड अखबार को दिए सबसे ज्यादा Ad फंड, सूबे में ज़ीरो है सर्कुलेशन
indore candle march rahul gandhi
इंदौर में गंदे पानी से मौत का मामला BJP ने और 'गंदा' किया, क्या कांग्रेस हिसाब साफ कर पाएगी?

पावर टसल के बीच पहली मीटिंग

कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच कई महीनों से सियासी खींचतान भी चल रही है. हालांकि, दोनों इस खींचतान की बात को खारिज करते हैं और फैसला आलाकमान पर छोड़ देते हैं.

नवंबर-दिसंबर में दोनों के बीच खींचतान इतनी बढ़ गई थी कि आलाकमान को इसमें दखल देना पड़ा था. दोनों के बीच सबकुछ ठीक है, दिखाने के लिए आलाकमान ने दोनों को एक-दूसरे के घर पर नाश्ता करने को भी कहा था.

Advertisement

इस खींचतान के बीच दोनों की मंगलवार को राहुल गांधी के साथ मीटिंग होगी. यह खींचतान के बाद राहुल गांधी के साथ पहली मीटिंग होगी.

किस बात की खींचतान है?

कर्नाटक में मई 2023 में कांग्रेस की सरकार बनी थी. ऐसा दावा किया जाता है कि उस समय 'ढाई साल का फॉर्मूला' बना था. इसमें तय हुआ कि पहले ढाई साल सिद्धारमैया सीएम रहेंगे और बाद के ढाई साल शिवकुमार मुख्यमंत्री रहेंगे.

पिछले साल 20 नवंबर को जब सिद्धारमैया की सरकार को ढाई साल पूरे हुए तो शिवकुमार के समर्थक विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाल लिया था. उनके समर्थक उन्हें सीएम बनाने की मांग कर रहे थे.

दोनों के बीच जारी खींचतान ने शिवकुमार ने 'सीक्रेट डील' वाली बात कही थी, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया था. शिवकुमार ने दावा किया था कि जब सरकार बनने वाली थी तो 5-6 लोगों के बीच सीक्रेट डील हुई थी. कांग्रेस ने कभी आधिकारिक तौर पर ढाई साल वाले फॉर्मूले का जिक्र नहीं किया है लेकिन शिवकुमार के बयान ने इन अटकलों को बल दे दिया था.

फिलहाल दोनों के बीच उस तरह की खींचतान नहीं दिख रही है, जैसी नवंबर-दिसंबर में थी. लेकिन अब भी दोनों के बीच खींचतान बनी हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement