'जहां-जहां SIR, वहां-वहां वोट चोरी...', चुनान आयोग की निष्पक्षता पर राहुल गांधी ने उठाए गंभीर सवाल

राहुल गांधी ने गुजरात में SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि SIR का इस्तेमाल वोट चोरी की सुनियोजित रणनीति के रूप में किया जा रहा है, जो संविधान के एक व्यक्ति-एक वोट अधिकार के खिलाफ है.

SIR को लेकर चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का तीखा हमला (Photo: ITG)
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को गुजरात में स्पेशल इंटेशिव रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए. राहुल गांधी ने कहा कि SIR का जो भी प्रयोग अब हो रहा है, वह किसी प्रशासनिक प्रक्रिया से ज्यादा एक सुनियोजित, संगठित और रणनीतिक "वोट चोरी" की योजना है.

राहुल ने दावा किया कि SIR को संविधान की ओर से मिले "एक व्यक्ति-एक वोट" के अधिकार को खत्म करने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. 

उनका कहना था कि इससे जनता का वोट नहीं, बल्कि बीजेपी यह तय कर रही है कि सत्ता में कौन आएगा. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कहा कि जहां-जहां SIR लागू हुआ है, वहां एक समान वोट चोरी का पैटर्न देखा गया है.

उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात में हजारों आपत्तियां एक ही नाम से दाखिल की गईं, जो कि बेहद चौंकाने वाला और खतरनाक संकेत है. राहुल ने कहा कि कांग्रेस समर्थक खास समुदायों और बूथों से वोटरों के नाम चुन-चुनकर हटाए जा रहे हैं. जहां बीजेपी को हार की संभावना लगती है, वहां मतदाताओं को सिस्टम से ही गायब कर दिया जाता है.

राहुल गांधी ने बताया कि यह पैटर्न पहले महाराष्ट्र के अलंद, फिर छत्तीसगढ़ के राजुरा में दिखाई दिया और अब यह ब्लूप्रिंट गुजरात, राजस्थान और अन्य राज्यों में लागू किया जा रहा है.

राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग अब लोकतंत्र का प्रोटेक्टर नहीं, बल्कि वोट चोरी की साजिश में एक मुख्य भागीदार बन चुका है. गुजरात कांग्रेस के आरोपों के बाद राहुल की यह प्रतिक्रिया आई, जिसमें कहा गया कि SIR के बाद ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बावजूद लाखों आपत्तियां (Form-7) अचानक दाखिल की गईं और नियमों की अनदेखी की गई.

कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग ने उनकी शिकायतों पर कोई जवाब नहीं दिया, जिससे प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं. राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र और संविधान पर हमला बताया और कहा कि यह सिर्फ कांग्रेस बल्कि हर नागरिक के मतदान अधिकार से जुड़ा मुद्दा है.

