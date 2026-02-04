scorecardresearch
 
संसद में गतिरोध... आज शाम 5 बजे लोकसभा में बोलेंगे पीएम मोदी, 8 विपक्षी सांसदों का सस्पेंशन जारी

संसद में बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में जवाब देंगे. इस बीच, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लगातार दूसरे दिन सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी गई. हंगामे के बाद कांग्रेस और CPI(M) के आठ सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिन पर भत्ते और संसदीय समितियों की बैठकों में शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में संबोधित करेंगे. (Photo- PTI)
संसद के बजट सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 4 फरवरी को शाम 5 बजे लोकसभा को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे. सूत्रों के मुताबिक, सरकार तय शेड्यूल के मुताबिक ही प्रधानमंत्री का जवाब दिलाने पर अड़ी है.

बीते दो दिनों से लोकसभा में हंगामे के कारण कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी. इसके बाद मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मंत्रियों के एक समूह ने मुलाकात भी की थी, ताकि प्रधानमंत्री का जवाब तय समय पर हो सके.

हंगामे के बाद 8 सांसद सस्पेंड

मंगलवार को लोकसभा में भारी हंगामे के बाद कांग्रेस के 7 और CPI(M) के 1 सांसद को पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया. सस्पेंड सांसदों पर सचिव-जनरल की टेबल पर चढ़ने, कागज फाड़ने और आसन की ओर उछालने का आरोप है.

सस्पेंड किए गए सांसदों में गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, मणिकम टैगोर, प्रशांत पडोले, चमाला किरण कुमार रेड्डी और CPI(M) सांसद एस. वेंकटेशन का नाम शामिल है. इन सभी पर लोकसभा नियम 374 के तहत कार्रवाई की गई है.

सस्पेंशन के दौरान क्या-क्या पाबंदियां

लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, सस्पेंड सांसद सदन, लॉबी और गैलरी में प्रवेश नहीं कर सकेंगे. किसी भी संसदीय समिति की बैठक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. अपने नाम से कोई नोटिस या कार्यसूची नहीं दे सकेंगे. समिति चुनावों में वोट नहीं कर सकेंगे. सस्पेंशन अवधि के दौरान दैनिक भत्ता भी नहीं मिलेगा. सत्र के दौरान उनकी मौजूदगी को ‘ड्यूटी पर निवास’ नहीं माना जाएगा.

राहुल गांधी के भाषण पर हंगामा

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लगातार दूसरे दिन भाषण के दौरान हंगामा हो गया. राहुल गांधी 2020 के भारत-चीन विवाद को लेकर पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की एक अप्रकाशित ‘मेमॉयर’ पर आधारित लेख का हवाला देना चाहते थे, जिस पर स्पीकर ने आपत्ति जताई.

इस पर राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कड़ा विरोध दर्ज कराया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर बोलने से रोकना लोकतंत्र पर धब्बा है. राहुल गांधी ने दावा किया कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया.

सरकार का पलटवार, रिजिजू ने दी नसीहत

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि संसद नियमों से चलती है, किसी की मर्जी से नहीं. रिजिजू ने कहा, अगर नियम नहीं मानेंगे और टेबल पर चढ़कर कागज फेंकेंगे तो संसद कैसे चलेगी. संसद लोकतंत्र का मंदिर है, नाचने-कूदने की जगह नहीं.

उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी नियम तोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा.

बीजेपी नेताओं के तीखे बयान

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस संसद को पार्टी कार्यालय की तरह चला रही है. वहीं, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसदों के व्यवहार को 'गुंडागर्दी' करार दिया और आरोप लगाया कि विपक्ष संसद को बंधक बनाना चाहता है.

राज्यसभा में भी हंगामा

राज्यसभा में भी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिला. भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर चर्चा के दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार आम लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही.

बजट सत्र का शेड्यूल क्या है?

बजट सत्र कुल 65 दिनों में 30 बैठकें करेगा. सत्र 2 अप्रैल को समाप्त होगा. 13 फरवरी को अवकाश है. 9 मार्च से दोबारा कार्यवाही शुरू होगी. इस दौरान स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच करेंगी.

