PM मोदी और अमित शाह से मिले CM नीतीश कुमार, बिहार को लेकर कई मुद्दों पर हुई चर्चा

नीतीश कुमार ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के संग बैठक की इस बैठक में उनके साथ सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह भी मौजूद थे.

नीतीश कुमार ने की पीएम मोदी से मुलाकात. (File Photo-ANI)
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संग बैठक की. इस बैठक में नीतीश के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह भी मौजूद थी. बताया जा रहा है कि इन दोनों बैठकों में सीएम ने बिहार से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की.

सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार ने रविवार को दिल्ली पहुंचकर स्वास्थ्य जांच कराई और आज सुबह 11:30 बजे पीएम मोदी से, जबकि दोपहर 12:30 बजे अमित शाह से मुलाकात की. 

बिहार को लेकर विस्तृत चर्चा

सूत्रों ने बताया कि बैठकों में मुख्य रूप से बिहार के विकास, केंद्र-राज्य समन्वय, कैबिनेट विस्तार, बिहार के लिए विशेष पैकेज और एनडीए की भविष्य की रणनीति पर बातचीत हुई. बिहार को विकसित राज्य बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह भी इन बैठकों में मौजूद रहे.

नीतीश कुमार का ये दौरा राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी में बिहार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जैसे नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और संजय सरावगी को प्रदेध्याक्ष बनाया गया है. 

इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल के अगले चरण के विस्तार और 2026 में होने वाले राज्यसभा व विधान परिषद चुनावों से जुड़े मुद्दे भी चर्चा का हिस्सा रहे होंगे.

