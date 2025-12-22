scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सुमैया राणा ने PAK पत्रकार को लगाई फटकार, नीतीश के हिजाब हटाने को मुस्लिमों की स्थिति से जोड़ने पर भड़कीं

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब खींचने वाले वीडियो पर इंटरव्यू के लिए पाकिस्तानी पत्रकार ने सुमैया राणा से संपर्क किया था. पाकिस्तानी पत्रकार ने इस घटना को भारत में मुस्लिमों की स्थिति से जोड़ दिया. इस पर सुमैया राणा ने कड़ी फटकार लगाई और इंटरव्यू देने से मना कर दिया.

Advertisement
X
सुमैया राणा ने इंटरव्यू देने से भी किया इनकार (Photo: ITG)
सुमैया राणा ने इंटरव्यू देने से भी किया इनकार (Photo: ITG)

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. बिहार सीएम के मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने के वीडियो को लेकर विरोधी दलों के नेता हमलावर हैं. वहीं, इसे पाकिस्तानी मीडिया अब भारत में मुस्लिमों की स्थिति से जोड़ने की कोशिश कर रही है. मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी और उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) की प्रवक्ता सुमैया ने एक पाकिस्तानी पत्रकार को ऐसा जवाब दिया, जो अब चर्चा में आ गया है.

दरअसल, पाकिस्तान के एक मीडिया हाउस के पत्रकार ने सुमैया राणा से हिजाब प्रकरण पर टेलिफोनिक इंटरव्यू के लिए संपर्क किया. पाकिस्तानी पत्रकार ने हिजाब कांड को भारत में मुस्लिमों की दयनीय स्थिति से जोड़ने की कोशिश की. इस पर सुमैया राणा ने पाकिस्तानी पत्रकार को कड़ी फटकार लगाई.

सपा प्रवक्ता सुमैया राणा ने कहा कि भारत में सब अमन-चैन से रहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि हमारे मामले हम खुद सुलझा लेते हैं, इसमें पड़ोसियों को दखल देने की कोई जरूरत नहीं है. सुमैया राणा ने पाकिस्तानी पत्रकार को जिगर मुरादाबादी का नएक शेर भी सुना डाला, "नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, घर की बात घर में रहे तो अच्छा है."

सम्बंधित ख़बरें

Nitish Kumar hijab row
हिजाब को लेकर चर्चा में आईं नुसरत ने अब तक जॉइन नहीं की ड्यूटी, नौकरी पर सस्पेंस बरकरार
Nitish Kumar hijab row
'नीतीश पिता की तरह, बाप-बेटी में ऐसा विवाद नहीं होता...', हिजाब विवाद पर बोले गवर्नर
Nitish Kumar hijab row
3 लाख सैलरी, फ्लैट... नीतीश के हिजाब खींचने से चर्चा में आईं डॉ. नुसरत को हेमंत सरकार का ऑफर
Nitish Kumar (PTI)
हिजाब विवाद के बीच बढ़ी CM नीतीश की सुरक्षा, सोशल मीड‍िया पर मिली थी धमकी
Burqa Ban in Denmark
स्कूलों और यूनिवर्सिटी में बुर्का-नकाब पर पूरी तरह बैन लगाने जा रहा ये देश

यह भी पढ़ें: ‘हिजाब हमारा आत्मसम्मान’, CM नीतीश के खिलाफ फूटा छात्राओं का गुस्सा, इल्तिजा मुफ्ती ने थाने में दी शिकायत

Advertisement

सुमैया ने पाकिस्तानी पत्रकार को इंटरव्यू देने से भी मना कर दिया. गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हिजाब हटाने वाला वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तान नीचता पर उतर आया और इसे लेकर प्रोपेगैंडा फैलाने की कोशिशें शुरू कर दी. पाकिस्तान के एक गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने तो सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार को देख लेने की धमकी तक दे दी थी.

यह भी पढ़ें: हिजाब विवाद के बीच बढ़ी CM नीतीश की सुरक्षा, सोशल मीड‍िया पर मिली थी धमकी

बता दें कि पिछले दिनों नवनियुक्त चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने एक महिला चिकित्सक का हिजाब खींच दिया था,

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement