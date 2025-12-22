सुमैया राणा ने PAK पत्रकार को लगाई फटकार, नीतीश के हिजाब हटाने को मुस्लिमों की स्थिति से जोड़ने पर भड़कीं

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. बिहार सीएम के मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने के वीडियो को लेकर विरोधी दलों के नेता हमलावर हैं. वहीं, इसे पाकिस्तानी मीडिया अब भारत में मुस्लिमों की स्थिति से जोड़ने की कोशिश कर रही है. मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी और उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) की प्रवक्ता सुमैया ने एक पाकिस्तानी पत्रकार को ऐसा जवाब दिया, जो अब चर्चा में आ गया है.

दरअसल, पाकिस्तान के एक मीडिया हाउस के पत्रकार ने सुमैया राणा से हिजाब प्रकरण पर टेलिफोनिक इंटरव्यू के लिए संपर्क किया. पाकिस्तानी पत्रकार ने हिजाब कांड को भारत में मुस्लिमों की दयनीय स्थिति से जोड़ने की कोशिश की. इस पर सुमैया राणा ने पाकिस्तानी पत्रकार को कड़ी फटकार लगाई.

सपा प्रवक्ता सुमैया राणा ने कहा कि भारत में सब अमन-चैन से रहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि हमारे मामले हम खुद सुलझा लेते हैं, इसमें पड़ोसियों को दखल देने की कोई जरूरत नहीं है. सुमैया राणा ने पाकिस्तानी पत्रकार को जिगर मुरादाबादी का नएक शेर भी सुना डाला, "नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, घर की बात घर में रहे तो अच्छा है."

सुमैया ने पाकिस्तानी पत्रकार को इंटरव्यू देने से भी मना कर दिया. गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हिजाब हटाने वाला वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तान नीचता पर उतर आया और इसे लेकर प्रोपेगैंडा फैलाने की कोशिशें शुरू कर दी. पाकिस्तान के एक गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने तो सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार को देख लेने की धमकी तक दे दी थी.

बता दें कि पिछले दिनों नवनियुक्त चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने एक महिला चिकित्सक का हिजाब खींच दिया था,

