लाल किला ब्लास्ट से पहले आतंकियों ने कश्मीर में कहां की थी विस्फोटकों की टेस्टिंग? NIA जांच में खुलासा

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की टीम मंगलवार को दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला के पास हुए धमाके की जांच के तहत दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग पहुंची. अनंतनाग के मट्टन जंगल क्षेत्र में विशेष स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया. NIA के अधिकारी, पुलिस और CRPF की मदद से, दो आरोपियों, डॉ. अदील राथर और जासिर बिलाल वानी को साथ लेकर गए थे.

और पढ़ें

इन दोनों ही आतंकियों को कथित 'व्हाइट कॉलर' आतंकी मॉड्यूल के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों के अनुसार, दोनों आरोपियों ने जांचकर्ताओं को मट्टन जंगल क्षेत्र में कुछ ठिकानों के बारे में जानकारी दी थी.

सूत्रों के अनुसार, जांच में पता चला है कि आतंकी साजिश के मुख्य आरोपी ने दिल्ली में बड़े धमाके की योजना के लिए इसी जंगल में विस्फोटक का एक ट्रायल किया था. सूत्रों ने यह भी खुलासा किया कि NIA को मौके से एक क्षतिग्रस्त गैस सिलेंडर बरामद हुआ है. जांच आगे जारी है.

NIA ने मुख्य आरोपी डॉ. अदील और एक अन्य आरोपी को मट्टन के जंगलों में ले जाकर उस स्थान की पहचान कराई, जहां विस्फोटक का टेस्ट किया गया था.

---- समाप्त ----