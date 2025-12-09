scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाल किला ब्लास्ट से पहले आतंकियों ने कश्मीर में कहां की थी विस्फोटकों की टेस्टिंग? NIA जांच में खुलासा

NIA 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की तेजी से जांच कर रही है. इसी सिलसिले में ब्लास्ट के दो मुख्य आरोपियों को जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग, मट्टन जंगल क्षेत्र में ले जाया गया. यही पर उन्होंने ब्लास्ट से पहले विस्फोटकों की टेस्टिंग की थी.

Advertisement
X
लाल किले के पास धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था (Photo: PTI)
लाल किले के पास धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था (Photo: PTI)

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की टीम मंगलवार को दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला के पास हुए धमाके की जांच के तहत दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग पहुंची. अनंतनाग के मट्टन जंगल क्षेत्र में विशेष स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया. NIA के अधिकारी, पुलिस और CRPF की मदद से, दो आरोपियों, डॉ. अदील राथर और जासिर बिलाल वानी को साथ लेकर गए थे.

इन दोनों ही आतंकियों को कथित 'व्हाइट कॉलर' आतंकी मॉड्यूल के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों के अनुसार, दोनों आरोपियों ने जांचकर्ताओं को मट्टन जंगल क्षेत्र में कुछ ठिकानों के बारे में जानकारी दी थी.

सूत्रों के अनुसार, जांच में पता चला है कि आतंकी साजिश के मुख्य आरोपी ने दिल्ली में बड़े धमाके की योजना के लिए इसी जंगल में विस्फोटक का एक ट्रायल किया था. सूत्रों ने यह भी खुलासा किया कि NIA को मौके से एक क्षतिग्रस्त गैस सिलेंडर बरामद हुआ है. जांच आगे जारी है.

सम्बंधित ख़बरें

लाल किला ब्लास्ट केस: मौलवी समेत 3 डॉक्टरों की NIA कस्टडी 4 दिन के लिए बढ़ाई गई  
faridabad terror module
दिल्ली ब्लास्ट में 'लो एक्सपोजर, हाई एक्सपर्टीज' का एंगल, NIA ने B-Team पर किया फोकस 
दिल्ली ब्लास्ट के 16 दिन बाद भी नींद में पुलिस और एजेंसियां, देखें दस्तक 
Delhi Blast: आतंकी आदिल की WhatsApp चैट से बड़ा खुलासा 
Delhi Blast.
दिल्ली ब्लास्ट: NIA ने आतंकी डॉक्टर उमर के मददगार को किया गिरफ्तार 

NIA ने मुख्य आरोपी डॉ. अदील और एक अन्य आरोपी को मट्टन के जंगलों में ले जाकर उस स्थान की पहचान कराई, जहां विस्फोटक का टेस्ट किया गया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement