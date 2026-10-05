scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

त्योहारों पर मिलावटखोरों की खैर नहीं, मिठाइयों-घी समेत इन चीजों की होगी जांच

नवरात्रि और दिवाली से पहले FSSAI ने देशभर में खाने-पीने की चीजों की कड़ी जांच के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. मिठाई, दूध, घी, नमकीन, खाद्य तेल और कुट्टू-सिंघाड़े के आटे जैसे सामान पर खास नजर रखी जाएगी.

Advertisement
X
नवरात्रि-दिवाली से पहले FSSAI का बड़ा एक्शन, मिलावटी सामान पर कड़ी नजर.(File Photo)
नवरात्रि-दिवाली से पहले FSSAI का बड़ा एक्शन, मिलावटी सामान पर कड़ी नजर.(File Photo)

नवरात्रि और दीपावली के त्योहारों को देखते हुए FSSAI ने देशभर में खाने-पीने की चीजों की सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. FSSAI ने 29 सितंबर 2026 को जारी आदेश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को त्योहारों के दौरान खाने-पीने की चीजों की कड़ी निगरानी और कार्रवाई तेज करने को कहा है.

आथॉरिटी के अनुसार, त्योहारों के दौरान मिठाइयों, नमकीन, पेय पदार्थों, इडेबल ऑयल और दूध एवं दूध से बने उत्पादों की मांग में काफी बढ़ोतरी होती है. ऐसे समय में मिलावटी, नकली और असुरक्षित खाने-पीने की चीजों की बिक्री का खतरा भी बढ़ जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्यों को विशेष फेस्टिव ड्राइव चलाने के निर्देश दिए गए हैं.

अभियान के तहत दूध और दूध से बने उत्पाद, मिठाइयां, स्नैक्स और नमकीन, पैकेज्ड फूड, इडेबल ऑयल, पेय पदार्थ और घी जैसे उत्पादों पर खास नजर रखी जाएगी. स्थानीय खान-पान और मिलावट की संभावित घटनाओं को देखते हुए अलग-अलग क्षेत्रों में निगरानी का दायरा तय किया जा सकता है. आदेश में उत्तर और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में इस्तेमाल होने वाले कुट्टू और सिंघाड़े के आटे जैसे खाद्य पदार्थों का भी खास तौर पर उल्लेख किया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Homemade Peanut Oil (Photo: ITG)
बिना मशीन निकालें 100% शुद्ध मूंगफली का तेल, पंकज भदौरिया की ट्रिक
shardiya navratri 2026
10 या 11 अक्टूबर, कब से शुरू नवरात्र? जानें कलश स्थापना का मुहूर्त
shardiya navratri 2026
नवरात्र में मां दुर्गा किस वाहन में सवार होकर आ रही हैं? जानें
नवरात्रि में गुड़हल फूल के उपाय
कब से शुरू शारदीय नवरात्र, जानें अष्टमी-नवमी की तारीख
how to clean copper and brass utensils
तांबे-पीतल के बर्तन और कलश ऐसे करें साफ, लौटेगी शीशे जैसी चमक
Advertisement

जांच बढ़ाने के दिए निर्देश

FSSAI ने अधिकारियों से त्योहारों के दौरान अपने-अपने क्षेत्रों में जांच और खाने-पीने की चीजों के सैंपल की जांच बढ़ाने को कहा है. कार्रवाई के लिए खास तौर पर चिन्हित हॉटस्पॉट और संवेदनशील स्थानों पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं.

इसके अलावा, जहां उपलब्ध हों, वहां Food Safety on Wheels (FSW) मोबाइल खाद्य जांच वाहनों को प्रमुख बाजारों और जरूरत के अनुसार तैनात करने को कहा गया है. इन वाहनों के जरिए मौके पर जांच की सुविधा बढ़ाने और लोगों में सुरक्षित एवं अच्छी गुणवत्ता वाली खाने-पीने की चीजों के प्रति जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया है. आथॉरिटी ने जांच, सैंपल लेने और उनके नतीजों से जुड़े आंकड़ों को FoSCoS/FoSCoRIS पर तुरंत अपडेट करने को भी जरूरी बताया है. FSSAI ने इस पूरे अभियान को 'MOST IMPORTANT' बताते हुए राज्यों और संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    त्योहारों पर मिलावटखोरों की खैर नहीं, मिठाइयों-घी समेत इन चीजों की होगी जांच |
    यूपी राज्यसभा चुनाव के लिए BJP की लिस्ट, सपा-कांग्रेस में बढ़ी रार, देखें बुलेटिन |
    BJP ने राज्यसभा लिस्ट से क्या अखिलेश के PDA को किया चैलेंज? देखें हल्ला बोल |
    IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ जल्द होगा टीम इंडिया का ऐलान! 6 विकेट झटकने वाले इस खूंखार गेंदबाज की एंट्री तय? |
    बार- बार सिरदर्द कहीं आंखों की बीमारी तो नहीं? डॉक्टर ने बताया कौन से लक्षण दिखने पर कराएं जांच |
    शटर तोड़ा, सोना समेटा और फरार... ज्वेलरी शॉप से 7 करोड़ का माल ले गए 7 बदमाश |
    कंधे का कोट संभाला, बेटे के बाल संवारे, म‍िठाई ख‍िलाई... UPPCS इंटरव्यू का ये वीड‍ियो देख भावुक हुए लोग |
    फैक्ट चेक: ‘राहुल गांधी को पीएम बनाकर देखेंगे’, अनंत सिंह का ये बयान 2019 का है, अभी का नहीं |
    मोदी कैबिनेट में इसी महीने हो सकता है फेरबदल, महिला आरक्षण लागू करने की भी तैयारी |
    रामायण पर ठनी! नमित मल्होत्रा की टीम ने खिलाए पैसे, करवाई नेगेटिव मार्केटिंग, 'महाकाव्य' प्रोड्यूसर का दावा
    Advertisement