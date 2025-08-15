नगालैंड के राज्यपाल एल गणेशन का निधन, सिर में लगी थी चोट, पीएम मोदी ने जताया दुख

नगालैंड के राज्यपाल एल गणेशन का निधन हो गया है. वह 80 वर्ष के थे. एल गणेशन 8 अगस्त को अपने घर में गिर गए थे, जिससे सिर में गंभीर चोट आई थी. उपचार के लिए एल गणेशन को चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार की शाम उन्होंने अंंतिम सांस ली.

नगालैंड के राज्यपाल एल गणेशन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) तमिलनाडु के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई समेत कई कद्दावर नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर नगालैंड के राज्यपाल एल गणेशन के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया.

पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा कि वह एक समर्पित राष्ट्रवादी के रूप में याद किए जाएंगे, जिसने अपना जीवन सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया. उन्होंने (एल गणेशन ने) तमिलनाडु में बीजेपी के विस्तार के लिए कड़ी मेहनत की. तमिल संस्कृति से भी उनको गहरा जुड़ाव था.

तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने भी एक्स पर पोस्ट कर एल गणेशन के निधन पर शोक व्यक्त किया है. अपनी एक्स पोस्ट में अन्नामलाई ने एल गणेशन के निधन को तमिल समुदाय के लिए बहुत बड़ी क्षति बताते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है. गौरतलब है कि 16 फरवरी 1945 को जन्मे एल गणेशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे. वह तमिलनाडु बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक थे.

मणिपुर के भी रहे राज्यपाल, संभाला बंगाल का अतिरिक्त प्रभार

इलाकुमिरकवन और अलामेलु के एक ब्राह्मण परिवार से आने वाले एल गणेशन मध्य प्रदेश से राज्यसभा के भी सदस्य रह चुके हैं. उन्होंने फरवरी, 2023 में नगालैंड के राज्यपाल का पद्भार ग्रहण किया था और वह इसी पद पर थे. एल गणेशन अगस्त, 2021 से नगालैंड का राज्यपाल बनाए जाने तक मणिपुर के राज्यपाल रहे. 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ ने जब इस्तीफा दे दिया था, तब एल गणेशन को ही इस राज्य का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था.

सिर में लगी थी गंभीर चोट, आईसीयू में चल रहा था उपचार

एल गणेशन 8 अगस्त को चेन्नई के टी नगर स्थित अपने आवास पर गिर गए थे. गिरने के कारण उनको सिर में गंभीर चोट आई थी. उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया था, जहां वह आईसीयू में भर्ती थे. वह सात दिन से डॉक्टर्स की निगरानी में थे. जानकारी के मुताबिक उनका शरीर उपचार पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था.

