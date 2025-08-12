नागालैंड के गवर्नर तीन दिनों से अस्पताल में एडमिट, घर में गिरने से सिर में आई चोट

नागालैंड के गवर्नर ला गणेशन पिछले तीन दिनों से चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती हैं. चेन्नई के टी नगर स्थित अपने आवास पर शुक्रवार को गिरने से उनके सिर में चोट लगी थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, ला गणेशन घर पर अचानक गिर पड़े थे और उन्हें बेहोशी की हालत में इमरजेंसी डिपार्टमेंट ले जाया गया था. उन्हें आंतरिक चोट की संभावना जताई गई, जिसके बाद उन्हें आगे की जांच और इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया था.

रिपोर्ट के मुताबिक, मेडिकल टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर रख रही है. नागालैंड के मुख्यमंत्री डॉक्टर नेफ्यू रियो ने राज्य की जनता की ओर से ला गणेशन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.

नागालैंड सीएम ने जल्द स्वस्थ्य होने की कामना की

सीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपको नई ऊर्जा मिले और आप जल्द से जल्द अपने लौटकर राज्य को बुद्धिमत्ता के साथ मार्गदर्शन देते रहें."

On behalf of the people of Nagaland, I extend our prayers and best wishes to the Hon’ble Governor, Shri @LaGanesan Ji, for a speedy and full recovery. We pray for renewed strength and a swift return to your duties, continuing to guide the State with wisdom. @RajBhavanKohima — Neiphiu Rio (@Neiphiu_Rio) August 8, 2025

तमिलनाडु के सीएम ने भी गवर्नर के जल्द स्वस्थ्य होने की कामना की

Advertisement

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी ला गणेशन के अस्पताल में भर्ती होने पर गहरी चिंता जाहिर की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

---- समाप्त ----