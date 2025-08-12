scorecardresearch
 

नागालैंड के गवर्नर तीन दिनों से अस्पताल में एडमिट, घर में गिरने से सिर में आई चोट

नागालैंड के गवर्नर ला गणेशन को सिर में चोट लगने के बाद चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है. वे घर पर गिरने से घायल हुए थे और फिलहाल मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रख रही है. नागालैंड और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.

नागालैंड के गवर्नर ला गणेशन चेन्नई के अपोलो अस्पताल में एडमिट हैं. (Photo - X)
नागालैंड के गवर्नर ला गणेशन पिछले तीन दिनों से चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती हैं. चेन्नई के टी नगर स्थित अपने आवास पर शुक्रवार को गिरने से उनके सिर में चोट लगी थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, ला गणेशन घर पर अचानक गिर पड़े थे और उन्हें बेहोशी की हालत में इमरजेंसी डिपार्टमेंट ले जाया गया था. उन्हें आंतरिक चोट की संभावना जताई गई, जिसके बाद उन्हें आगे की जांच और इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया था.

रिपोर्ट के मुताबिक, मेडिकल टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर रख रही है. नागालैंड के मुख्यमंत्री डॉक्टर नेफ्यू रियो ने राज्य की जनता की ओर से ला गणेशन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.

नागालैंड सीएम ने जल्द स्वस्थ्य होने की कामना की

सीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपको नई ऊर्जा मिले और आप जल्द से जल्द अपने लौटकर राज्य को बुद्धिमत्ता के साथ मार्गदर्शन देते रहें."

तमिलनाडु के सीएम ने भी गवर्नर के जल्द स्वस्थ्य होने की कामना की

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी ला गणेशन के अस्पताल में भर्ती होने पर गहरी चिंता जाहिर की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

लेटेस्ट

