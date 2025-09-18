ज़मीन धंसी, बादल फटा... Videos में देखें पहाड़ों से लेकर पूर्वोत्तर तक मॉनसून का कहर

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लेकर असम एवं मणिपुर तक मौसम की मार जारी है. बाढ़-बारिश और लैंडस्लाइड के चलते बुरा हाल है. देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है. कई घर और दुकानें बह गई हैं. देहरादून से मसूरी जाने वाले रास्ते बर्बाद हो गए हैं.

वहीं, जोशीमठ में लैंडस्लाइड के चलते सड़कों का बुरा हाल है. कई जगहों पर जमीन धंस ही गई हैं. मणिपुर और असम में भी भारी बारिश और नदियों के आई बाढ़ के चलते हर तरफ तबाही दिखाई दे रही है. गांवों में पानी घुस गया है. सड़कें पानी-पानी हैं.

चमोली में बादल फटा, 6 घर तबाह, 3 लोग लापता

उत्तराखंड में बारिश ने हाहाकार मचा रहा है. चमोली के नंदानगर में बादल फटने से 6 घर तबाह हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक, नगर पंचायत नंदानगर के वार्ड कुंतरी लगाफाली में भारी बारिश के कारण मलबा आने से 06 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, घटना में 03 लोग लापता हैं जबकि 02 लोगों को बचा लिया गया है.

वहीं, देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद भयंकर तबाही हुई है. सहस्त्रधारा में आई बाढ़ से अबतक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 16 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी रही है. वहीं, रेस्क्यू टीम ने करीब 1 हजार लोगों को बचाया है.

उत्तराखंड को बारिश से नहीं राहत, आज भी येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज भी उत्तरखंड के कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. देहरादून में बादल फटने के बाद तबाही हुई है. देहरादून से मसूरी, हरिद्वार और शिमला जाने वाले हाईवे पर बना पूल टूट गया है. इस वजह मसूरी में लगभग दो हजार पर्यटक फंसे हुए हैं. हालांकि, यहां के होटल संचालकों ने बड़ा दिल दिखाया और फंसे पर्यटकों के लिए सेवाएं बिल्कुल फ्री कर दी हैं.

उत्तराखंड के बाकी इलाकों में भी कुदरत का कहर जारी है.जोशीमठ में लगातार हो रही लैंडस्लाइड के चलते हालात काफी खराब है. मारवाड़ी से विष्णुप्रयाग जाने वाली सड़क लैंडस्लाइड और जमीन धंसने की वजह से बर्बाद हो गई है. लोगों को डर है कि आने वाले दिनों में खतरा और बढ़ सकता है.

पूर्वोत्तर में भी भारी बारिश के बाद आई बाढ़

मणिपुर और असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. मणिपुर के इंफाल ईस्ट और थोउबाल के कई गांव अभी भी जलमग्न हैं. नदियों का जलस्तर लगातार बढ़न से कई इलाकों में पानी घुस गया है. वहीं, असम के गोलाघाट में धनसिरी नदी के उफान के चलते 15 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हुए हैं. लोगों को प्रभावित इलाकों से निकाल कर राहत शिविरों में भेजा जा रहा है. मौके पर SDRF और NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

मणिपुर में भी कई गांव जलमग्न

मणिपुर में हो रही लगातार बारिश के चलते कई जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए हैं. नदियां उफान पर हैं और लोग अपने घर छोड़ सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं. इरिल और थौबल नदियों के आस-पास का इलाका पूरी तरह से जलमग्न है.



