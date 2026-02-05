ईरान की जेल में बंद भारतीय कब होंगे रिहा? भारत सरकार ने दिया जवाब

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश में आगामी चुनाव, ईरान में बंदी बनाए गए 16 भारतीय नागरिकों की स्थिति और अमेरिका के साथ हालिया टैरिफ समझौते पर विस्तृत जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए तेहारन में अधिकारियों से लगातार बातचीत जारी है.



विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की. भारत ने जोर देकर कहा है कि बांग्लादेश में चुनाव समावेशी (inclusive) होने चाहिए. इसका मतलब है कि सभी राजनीतिक दलों और हितधारकों को निष्पक्ष भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए. भारत का मानना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समावेशिता और पारदर्शिता ही स्थिरता और क्षेत्रीय शांति के लिए जरूरी है.

जल्द रिहा होंगे भारतीय नागरिक

इसके बाद ईरान में गिरफ्तार किए गए 16 भारतीय नागरिकों के मामले में विदेश मंत्रालय ने सकारात्मक अपडेट देते हुए कहा कि भारतीय दूतावास की टीम ने बंदर अब्बास में इन सभी 16 नागरिकों से कॉन्सुलर एक्सेस प्राप्त किया और उनसे मुलाकात की है.



अच्छी खबर ये है कि इनमें से 8 भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया गया है. शेष 8 भारतीयों की रिहाई और आवश्यक सहायता के लिए भारत का तेहरान स्थित मिशन ईरानी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है. मंत्रालय ने कहा कि वे सभी बचे हुए नागरिकों की जल्द से जल्द रिहाई और उनके कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है.

ट्रेड डील पर क्या बोला MEA



प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड को लेकर जब उनसे सवाल पूछ गया है तो उन्होंने कहा, मैं आपको इस मामले पर दोनों पक्षों द्वारा दिए गए बयानों का हवाला देना चाहूंगा. प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बातचीत की. बातचीत और राष्ट्रपति ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद, प्रधानमंत्री ने रेसिप्रोकल टैरिफ (पारस्परिक शुल्क) में कमी के लिए राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया.

व्यापार-रोजगार को मिलेगा बढ़ावा



उन्होंने आगे बताया कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों को अमेरिका में 18% की कम टैरिफ दर पर निर्यात किया जा सकेगा. ये व्यापार समझौता भारत के निर्यात, श्रम प्रधान उद्योगों, रोजगार सृजन, विकास को बढ़ावा देगा और हमारे लोगों के लिए समृद्धि लाएगा. अमेरिकी पक्ष ने भी स्पष्ट किया है कि अंतिम टैरिफ दर 18% रहेगी.

