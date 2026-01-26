'धीरे-धीरे कनाडा पर कब्जा कर रहा चीन, ट्रेड डील से...' ट्रंप ने PM कार्नी को फिर चेताया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा पर वार करने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं. कनाडा को साल भर में चीन द्वारा कच्चा चबा देने वाले बयान के बाद अब ट्रंप ने कहा है कनाडा खुद को व्यवस्थित तरीके से बर्बाद कर रहा है.

ट्रंप ने कनाडा और चीन के बीच ट्रेड डील पर तंज कसते हुए कहा, 'यह सौदा उनके (कनाडा) लिए बड़ी आपदा है. यह सबसे खराब डील में से एक के रूप में इतिहास में दर्ज होगी. उनके सारे कारोबार अमेरिका की ओर जा रहे हैं. मैं चाहता हूं कि कनाडा जिंदा रहे और तरक्की करे.'

ट्रूथ सोशल पर किए गए पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन को भी लपेटे में लिया. उन्होंने लिखा, 'कभी महान देश रहे कनाडा पर चीन पूरी तरह और सफलतापूर्वक कब्जा करता जा रहा है. यह देखकर मुझे बहुत दुख होता है. बस उम्मीद है कि वे आइस हॉकी (कनाडा) को तो छोड़ दें'.

'चीन कनाडा को बर्बाद करके छोड़ देगा'

इससे पहले ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को चेताते हुए कहा था कि चीन उसे बर्बाद करके छोड़ देगा. अगर कनाडा चीन के साथ करीबी बढ़ाएगा और उसके साथ व्यापारिक समझौते करेगा तो चीन उसे एक साल के भीतर खा जाएगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर कार्नी सोचते हैं कि वह कनाडा को चीन के लिए एक तरह का ड्रॉप ऑफ पोर्ट बना देंगे यानी चीन अपने सामान और उत्पाद कनाडा के रास्ते अमेरिका में भेजेगा तो वे भ्रम में हैं. अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा और कनाडा की यह रणनीति पूरी तरह गलत है. अगर कनाडा चीन के साथ इस तरह की नजदीकी बढ़ाता है, तो चीन, कनाडा को जिंदा खा जाएगा.

ट्रंप ने चेतावनी देते कहा था कि अगर कनाडा ने चीन के साथ डील की तो अमेरिका कनाडा से आने वाले सामान पर 100 फीसदी टैरिफ लगाएगा.

कनाडा पर क्यों भड़के हैं डोनाल्ड ट्रंप?

दरअसल, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी 13 जनवरी से 17 जनवरी तक चीन दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने कई व्यापार समझौते किए, जिसमें कनाडा, चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) पर लगाए गए टैरिफ को कम करेगा. इससे डोनाल्ड ट्रंप कनाडा से खफा हैं.

कनाडा ने 2024 में अमेरिका के साथ मिलकर चीनी गाड़ियों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाया था. अब नई डील के तहत इस टैरिफ को कम किया जा रहा है. इसके बदले में चीन, कनाडा के कुछ अहम कृषि उत्पादों पर लगाए गए जवाबी टैरिफ को घटाएगा. पहले यह टैरिफ 84 फीसदी तक था, जिसे घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है.

