Trump Canada Warning: 'गलतफहमी न पालें... लगा दूंगा 100% टैरिफ', ट्रंप की कनाडा को धमकी में भी सबसे आगे चीन फैक्टर

डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी (Donald Trump Tariff Warning) का सिलसिला जारी है, अब उनके निशाने पर कनाडा है. खास बात ये है कि बीते कुछ समय में अमेरिका द्वारा वेनेजुएला से लेकर ईरान तक लिए गए तमाम एक्शन की तरह ही, Canada Tariff Threat की पीछे भी चीन फैक्टर अहम नजर आ रहा है, जी हां ट्रंप की ताजा धमकी चीन और कनाडा व्यापार को मुद्दा बनाकर ही दी गई है. उन्होंने साफ किया है कि अगर कनाडा-चीन में ट्रेड डील आगे बढ़ती है तो फिर वो 100% टैरिफ झेल सकता है.

सोशल मीडिया पर ट्रंप का ऐलान

बीते सप्ताह Donald Trump ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने अकाउंट से की गई एक पोस्ट में बडी़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कनाडा खुद को अमेरिका में प्रवेश करने वाले चीनी सामानों के लिए एक माध्यम बनने देता है, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. ट्रंप के मुताबिक, 'अगर ओटावा चीन के साथ व्यापार समझौते को आगे बढ़ाता है, तो वह कनाडा से आयात होने वाली सभी वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगा देंगे.'

टैरिफ की ये नई धमकी अमेरिका-कनाडा संबंधों में बड़ी गिरावट के बीच आई है और अमेरिकी दोनों देशों के बीच टेंशन ग्रीनलैंड पर ट्रंप की प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा परियोजना को कनाडा द्वारा अस्वीकार किए जाने से और भी बढ़ गई है.

ट्रंप बोले- 'गलतफहमी में न रहें...'

ट्रंप ने लिखा, 'अगर गवर्नर कार्नी को लगता है कि वह कनाडा को चीन के लिए सामान और उत्पाद अमेरिका भेजने का बंदरगाह बना देंगे, तो वह बड़ी गलतफहमी में हैं.' उन्होंने आगे साफ किया कि अगर कनाडा चीन के साथ कोई भी समझौता करता है, तो अमेरिका में आने वाले सभी कनाडाई सामानों और उत्पादों पर तुरंत 100% टैरिफ लगाया जाएगा. उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि चीन कनाडा को जिंदा ही खा जाएगा.

गोल्डन डोम और कनाडा

बता दें कि Canada उन देशों में शामिल है, जो ट्रंप के ग्रीनलैंड पर गोल्डन डोम निर्माण के खिलाफ है. हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि Golden Dome कनाडा की रक्षा ही करेगा. ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, ऐसे में भी कनाडा ने चीन के साथ व्यापार करने के पक्ष में मतदान किया है. कनाडा लंबे समय से अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है. विश्लेषकों का मानना ​​है कि अगर 100% ट्रंप टैरिफ कनाडा पर लागू किया जाता है, तो सीमा के दोनों ओर इसके गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे.

कैसे ट्रंप के हर एक्शन का ड्रैगन कनेक्शन?

अब बताते हैं कि बीते कुछ समय में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दनादन लिए गए एक्शन का आखिर कैसे सीधा ड्रैगन कनेक्शन है? तो इसे समझना बेहद ही आसान है. दरअसल, वेनेजुएला की बात करें, तो वहां के ऑयल सेक्टर पर ट्रंप का कंट्रोल, अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी वहां के सबसे बड़े तेल खरीदार चीन को रियायती दर पर क्रूड की सप्लाई पर ब्रेक लगाएगा.

इसके अलावा ईरान पर एक्शन से ड्रैगन को दोहरी मार पड़ेगी, क्योंकि Iranian Crude का भी सबसे बड़ा खरीदार चीन ही है. ऐसे में ट्रंप ने सीधे अपने फैसलों के जरिए चीन की एनर्जी पावर को निशाना बनाया है. अब कनाडा को दी गई 100% Tariff Warning के पीछे तो सीधे ट्रंप ने खुद चीन को ही वजह बता दिया है.

