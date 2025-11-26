मणिपुर में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में जब्त किए विस्फोटक, तलाशी अभियान में बड़ी कामयाबी

मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब सुरक्षा बलों को 40 किलो विस्फोटक से भरा हुआ एक लॉन्ग रेंज आधुनिक रॉकेट मिला.

सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटों में तीन जिलों से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद किए जो कि चुराचांदपुर, कांगपोकपी और इंफाल पश्चिम से जब्त किए गए हैं.

तलाशी अभियान में मिली ये चीजें

चुराचांदपुर जिले से तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने करीब 40 किलोग्राम विस्फोटक से भरा हुआ एक लॉन्ग रेंज रॉकेट, रॉकेट लॉन्चिंग स्टैंट, बैटरी पीस के साथ 5 रेत की बोरियां जब्त की हैं. अधिकारियों के अनुसार हाल में की गई ये बरामदी सुरक्षा बलों की ओर से बड़ी कामयाबी है.

कई हफ्तों से चल रही है तलाशी

अधिकारियों का कहना है कि पिछले कई हफ्ते से राज्य के संवेदनशील इलाके में लगातार तलाशी अभियान चल रहे हैं. ये अभियान हथियारों की तस्करी को रोकने के साथ-साथ राज्य में शांति बनाए रखने के लिए चलाई जा रही है.

अवैध समूहों की आवाजाही पर रोक

सीमा या पहाड़ी इलाकों में अवैध समूहों की आवाजाही पर रोक के लिए ये अभियान बेहद अहम माना जा रहा है. सुरक्षा बलों की ओर से हर उस जगह पर तलाशी की जा रही है जहां हथियारों की आने की संभावना ज्यादा रहती है.इन अभियान में सुरक्षा बलों को सफलता भी मिल रही है.

