scorecardresearch
 

Feedback

मणिपुर में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में जब्त किए विस्फोटक, तलाशी अभियान में बड़ी कामयाबी

मणिपुर के चुराचांदपुर जिले से लगभग 40 किलो विस्फोटक से भरा एक लंबी दूरी की यात्रा तय करने वाला रॉकेट जब्त किया गया है. इसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गई.

Advertisement
X
मणिपुर पुलिस ने जब्त किए विस्फोटक चीजें. (Photo: X/@manipur police)
मणिपुर पुलिस ने जब्त किए विस्फोटक चीजें. (Photo: X/@manipur police)

मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब सुरक्षा बलों को 40 किलो विस्फोटक से भरा हुआ एक लॉन्ग रेंज आधुनिक रॉकेट मिला.   

सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटों में तीन जिलों से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद किए जो कि चुराचांदपुर, कांगपोकपी और इंफाल पश्चिम से जब्त किए गए हैं. 

तलाशी अभियान में मिली ये चीजें

सम्बंधित ख़बरें

Mohan Bhagwat said if Hindu existence ends world will not survive
मोहन भागवत बोले- 'हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया भी नहीं रहेगी' 
RSS chief Mohan Bhagwat
'हिंदू नहीं रहेगा तो नहीं रहेगी दुनिया...', मणिपुर में मोहन भागवत ने क्यों कहा ऐसा? 
मणिपुर: बिष्णुपुर में विस्थापित लोगों का हंगामा, सुरक्षा बलों को दागने पड़े आंसू गैस के गोले 
Son Kills Retired Police Officer Father, Later Shoots Himself
इम्फाल में पूर्व पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या, फिर बेटे ने की खुदकुशी  
Hit the ball twice OUT
दो बार बल्ले से मारी गेंद, भारतीय क्रिकेटर हुआ OUT, जानें क्यों हुआ ऐसा? 

चुराचांदपुर जिले से तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने करीब 40 किलोग्राम विस्फोटक से भरा हुआ एक लॉन्ग रेंज रॉकेट, रॉकेट लॉन्चिंग स्टैंट, बैटरी पीस के साथ 5 रेत की बोरियां जब्त की हैं. अधिकारियों के अनुसार हाल में की गई ये बरामदी सुरक्षा बलों की ओर से बड़ी कामयाबी है. 

कई हफ्तों से चल रही है तलाशी 

अधिकारियों का कहना है कि पिछले कई हफ्ते से राज्य के संवेदनशील इलाके में लगातार तलाशी अभियान चल रहे हैं. ये अभियान हथियारों की तस्करी को रोकने के साथ-साथ राज्य में शांति बनाए रखने के लिए चलाई जा रही है. 

Advertisement

अवैध समूहों की आवाजाही पर रोक 

सीमा या पहाड़ी इलाकों में अवैध समूहों की आवाजाही पर रोक के लिए ये अभियान बेहद अहम माना जा रहा है. सुरक्षा बलों की ओर से हर उस जगह पर तलाशी की जा रही है जहां हथियारों की आने की संभावना ज्यादा रहती है.इन अभियान में सुरक्षा बलों को सफलता भी मिल रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement