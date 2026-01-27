'सेक्रेटरी के जरिये किया पास का इंतजाम, सीट खोजने भी भेजा', गणतंत्र दिवस सीटिंग विवाद पर बोले खड़गे

देश ने एक दिन पहले ही 77वां गणतंत्र दिवस मनाया. इस मौके पर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित मुख्य समारोह में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को तीसरी पंक्ति में बैठाया गया था. इसे लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता ही जा रहा है.

इसे लेकर अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर हमला बोला है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मैं सीनियर मोस्ट लीडर हूं. उन्होंने कहा है कि मेरे और राहुल गांधी के पास कैबिनेट रैंक है, लेकिन हमें गणतंत्र दिवस समारोह में तीसरी लाइन में बैठा दिया गया जहां राज्यमंत्री और बच्चे बैठे थे. खड़गे ने दावा किया है कि हमने अपने सेक्रेटरीज को भेजकर तलाश की और उनके जरिये ही पास का भी इंतजाम किया.

मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर संविधान, कांग्रेस, विपक्ष और अपना अपमान करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों किया गया, मुझे इसका जवाब चाहिए. गौरतलब है कि कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि खड़गे और राहुल गांधी को तीसरी पंक्ति में बैठाकर बीजेपी सरकार ने उनका अपमान किया है. कांग्रेस नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर शिष्टाचार, परंपरा और प्रोटोकॉल के सवाल उठाए थे.

रक्षा मंत्रालय का क्या कहना है?

रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने सीटिंग योजना को लेकर कहा है कि टेबल ऑफ प्रेसीडेंस का पालन करते हुए सीटिंग सिस्टम तैयार किया गया था. प्रोटोकॉल का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं किया गया है. मंत्रालय के सूत्रों ने यह भी कहा कि खड़गे के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उन्हें एक निजी सहायक साथ रखने की अनुमति दी गई और कार्यक्रम स्थल के पास पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई, जैसा उनकी ओर से अनुरोध किया गया था.

