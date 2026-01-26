scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'राष्ट्रपति के कहने पर भी राहुल ने नहीं पहना नॉर्थ-ईस्ट का पटका...', BJP का आरोप, राजनाथ की फोटो शेयर कर कांग्रेस का पलटवार

राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र दिवस के ‘एट होम रिसेप्शन’ के दौरान राहुल गांधी के पारंपरिक उत्तर-पूर्वी पटका न पहनने को लेकर पर विवाद खड़ा हो गया. भाजपा ने इसे उत्तर-पूर्व के लोगों का अपमान बताया. वहीं कांग्रेस ने इसी कार्यक्रम में मौजूद राजनाथ सिंह की बिना पटका वाली तस्वीर शेयर कर भाजपा पर पलटवार किया.

Advertisement
X
राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित 'एट होम रिसेप्शन' में राहुल गांधी और राजनाथ सिंह शामिल हुए. (Photo: X/@rashtrapatibhvn)
राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित 'एट होम रिसेप्शन' में राहुल गांधी और राजनाथ सिंह शामिल हुए. (Photo: X/@rashtrapatibhvn)

राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित ‘एट होम रिसेप्शन’ में उत्तर-पूर्वी राज्यों की थीम के तहत पारंपरिक पटका न पहनने को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विवादों में घिर गए हैं. भाजपा ने इसे उत्तर-पूर्व के लोगों का अपमान और उनके प्रतीक चिन्ह के प्रति कांग्रेस नेता के व्यवहार को असंवेदनशील करार दिया है. भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर आरोप लगाया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दो बार याद दिलाए जाने के बावजूद राहुल गांधी ने पटका नहीं पहना.

मालवीय ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूरोपीय संघ के नेताओं और विदेशी राजनयिकों तक, सभी ने सम्मान और समावेशन के प्रतीक के रूप में पारंपरिक उत्तर-पूर्वी पटका पहना. उन्होंने अपने पोस्ट के साथ कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पीएम मोदी और अन्य अतिथि पटका पहने दिख रहे थे, जबकि एक तस्वीर में राहुल गांधी बिना पटका पहने नजर आए. इस मुद्दे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी.

Amit Malviya

सम्बंधित ख़बरें

Murmu
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी सबमरीन INS वाघषीर पर समुद्री सुरक्षा का लिया जायजा
भारतीय थाली के स्वाद से हुआ स्वागत.(Photo: PTI)
जाफरानी पनीर रोल, बादाम हलवा... पुतिन के डिनर में लगा 'भारतीय तड़का', देखें पूरा मेन्यू
Dinner hosted at Rashtrapati Bhavan to honour Russian President Putin.
मोदी-पुतिन बैठे साथ, देखें राजकीय डिनर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें
Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge not invited to dinner while Shashi Tharoor receives invitation
कश्मीरी वाजवान से रूसी डिश तक... देखें पुतिन की शाही दावत का मेन्यू
पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में डिनर का होगा आयोजन (Photo: ITG)
पुतिन संग डिनर के लिए राहुल गांधी को न्योता नहीं, अब सामने आई ये वजह

उन्होंने राहुल गांधी से बिना शर्त माफी की मांग करते हुए कहा कि उत्तर-पूर्व के प्रति उनकी बार-बार की असंवेदनशीलता ही वह वजह है, जिसके चलते कांग्रेस को इस क्षेत्र में लगातार राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेशी मेहमानों सहित सभी ने सम्मानपूर्वक पटका पहना, लेकिन राहुल गांधी अकेले ऐसे रहे जिन्होंने इसे नहीं पहना. उनके इस व्यवहार से उत्तर-पूर्व के प्रति उपेक्षा की उनकी भावना झलकती है.

Advertisement

Himanta Biswa Sarma

हालांकि कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए ‘एट होम रिसेप्शन’ के लिए राष्ट्रपति भवन में मौजूद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह भी बिना पटका नजर आ रहे हैं.

Pawan Khera

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या वह राजनाथ सिंह से भी माफी की मांग करेंगे, या फिर ये सब देश और असम में कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे जनहित के मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की बीजेपी की रणनीति है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement