scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कांग्रेस आलाकमान की बिहार के नेताओं के साथ अहम बैठक, MLA's के पार्टी छोड़ने की खबरों को बताया अफवाह

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस विधायकों के पाला बदलने की खबरों को पार्टी ने पूरी तरह खारिज कर दिया है. दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर शुक्रवार को आयोजित बैठक में सभी नवनिर्वाचित विधायक शामिल हुए. पार्टी ने स्पष्ट किया है कि विधायकों के पार्टी छोड़ने की बातें महज अफवाह हैं.

Advertisement
X
बिहार कांग्रेस नेताओं की पार्टी अलाकामन संग बैठक. (File Photo: ITG)
बिहार कांग्रेस नेताओं की पार्टी अलाकामन संग बैठक. (File Photo: ITG)

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को अपने दिल्ली स्थित आवास पर बिहार के नेताओं और नवनिर्वाचित विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे. साथ ही पार्टी ने हालिया बिहार चुनाव 6 सीटों पर जीत दर्ज करने वाले विधायकों के पाला बदलने की अफवाहों पर विराम लगा दिया है. सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में संगठन की मजबूती और भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा हुई.

बिहार के नवनिर्वाचित विधायकों के बाद बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस विधायकों के पार्टी छोड़ने की खबरें पूरी तरह निराधार और फर्जी हैं.

'एकजुट है पार्टी'

उन्होंने पुष्टि की कि आज की बैठक में पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायक उपस्थित थे. वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ इस तरह की खबरें फैलाकर भ्रम पैदा किया जा रहा है, जबकि पार्टी पूरी तरह एकजुट है.

सम्बंधित ख़बरें

rahul gandhi turban mallikarjun kharge
बजट सत्र में कांग्रेस पेश करेगी हंगामा? जी-राम-जी कानून vs मनरेगा पर राहुल गांधी की बड़ी तैयारी
Mgnrega will continue until the new law is revoked
'सरकार वापस ले नया मनरेगा कानून', बोले मल्लिकार्जुन खड़गे
dk shivkumar cm sidda
कर्नाटक कांग्रेस में 'CM कुर्सी' का अंतिम फैसला! सिद्धारमैया-डीके शिवकुमार दिल्ली तलब?
Mallikarjun Kharge
'लंदन-सिंगापुर नहीं, बस...', कलबुर्गी को लेकर खड़गे ने सिद्धारमैया-डीके की लगाई क्लास!
Kongress president Mallikarjun Kharge's attack on Modi government
मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर किया जोरदार हमला

कांग्रेस नेता ने कहा कि इस दौरान पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावारू भी उपस्थित रहे.

सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान एक दिलचस्प वाकया तब हुआ, जब निर्दलीय सांसद पप्पू यादव खड़गे के आवास पर पहुंचे, लेकिन आमंत्रित सदस्यों की सूची में नाम न होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा. हालांकि, बाद में कांग्रेस नेताओं से बातचीत के बाद वे दोबारा बैठक में शामिल होने के लिए लौटे. बैठक में अखिलेश प्रसाद सिंह, कन्हैया कुमार, रंजीत रंजन और मदन मोहन झा जैसे वरिष्ठ नेताओं ने भी बिहार में संगठन की मजबूती और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की.

Advertisement

आपको बता दें कि पिछले साल बिहार में हुई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में 60 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन महज 6 ही सीटों पर जीत दर्ज की थी.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    धार भोजशाला
    बॉर्डर 2 रिलीज
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement