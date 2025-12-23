scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंजीनियर चला रहा था किडनी तस्करी नेटवर्क, कंबोडिया में करता था सप्लाई... अब हुआ अरेस्ट

महाराष्ट्र में कर्ज से परेशान किसानों की किडनी बिक्री के सनसनीखेज मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. कंबोडिया में किडनी बिकवाने वाले एजेंट डॉ. कृष्णा को सोलापुर से गिरफ्तार किया गया है. जांच में सामने आया है कि आरोपी असल में इंजीनियर है और पूरे देश में फैले किडनी तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है.

Advertisement
X
कंबोडिया तक फैला किडनी तस्करी नेटवर्क. (सांकेतिक फोटो))
कंबोडिया तक फैला किडनी तस्करी नेटवर्क. (सांकेतिक फोटो))

महाराष्ट्र के कर्ज में डूबे किसानों की किडनी बिक्री के मामले ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है. इस मामले में विशेष जांच दल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंबोडिया में किडनी बिकवाने वाले एजेंट 'डॉ. कृष्णा' उर्फ मल्लेश को सोलापुर से गिरफ्तार किया है. मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ा, जिसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी का असली नाम मल्लेश है और वह पेशे से इंजीनियर है. उसने लोगों को झांसे में लेने के लिए अपने नाम के आगे 'डॉक्टर' की फर्जी डिग्री जोड़ रखी थी. बताया जा रहा है कि वह खुद भी अपनी किडनी बेच चुका है और इसी अनुभव का हवाला देकर जरूरतमंद लोगों को भरोसे में लेता था. आरोपी मूल रूप से सोलापुर का रहने वाला है और लंबे समय से इस अवैध धंधे से जुड़ा हुआ था.

यह भी पढ़ें: हैदराबाद में अवैध रूप से रह रही विदेशी महिला डिपोर्ट, ड्रग्स तस्करी में गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई

सम्बंधित ख़बरें

Uddhav Thackeray and Raj Thackeray reach seat-sharing agreement for BMC elections
उद्धव ठाकरे और राज की पार्टियों के गठबंधन का ऐलान आखिरी वक्त पर टला, कहां फंसा पेच?
Bombay HC
'साफ हवा में सांस लेना मौलिक अधिकार...', बॉम्बे HC ने डंपिंग ग्राउंड मामले में BMC को फटकारा
कोर्ट को द्वारा बनाई गई कमेटी ने प्रदूषण पर रिपोर्ट जारी की है.
मुंबई में AQI 114 होते ही हाई कोर्ट ने लिया सख्त स्टैंड, BMC कमिश्नर को पेश होने का दिया आदेश
Central Government repatriated senior IPS officer Sadanand Date back to his parent cadre Maharashtra
NIA चीफ सदानंद दाते की महाराष्ट्र कैडर में वापसी, बनाए जा सकते हैं राज्य के पुलिस प्रमुख
shiv sena's legacy and confidence in upcoming elections
शाएना एनसी और अभय दुबे में वार-पलटवार

इस पूरे मामले की शुरुआत चंद्रपुर जिले के नागभीड़ तालुका के मिंथूर गांव के किसान रोशन कुडे से हुई. साहूकार के कर्ज से परेशान रोशन कुडे ने कंबोडिया में अपनी किडनी बेचने का फैसला किया था. वह फेसबुक पर बने 'किडनी डोनर कम्युनिटी' नामक पेज के जरिए एक व्यक्ति के संपर्क में आया, जिसने खुद को चेन्नई का रहने वाला डॉक्टर बताया। यही व्यक्ति बाद में 'डॉ. कृष्णा' निकला.

Advertisement

आठ लाख रुपये में किडनी बेचने का सौदा

रोशन कुडे और आरोपी के बीच व्हॉट्सऐप के जरिए लगातार बातचीत होती रही. आठ लाख रुपये में किडनी बेचने का सौदा तय हुआ. कंबोडिया रवाना होने से पहले दोनों की पहली और आखिरी मुलाकात कोलकाता एयरपोर्ट पर हुई. किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी दोनों लंबे समय तक संपर्क में रहे.

यह भी पढ़ें: 'सपा और माफियाओं का पुराना नाता', कोडीन सिरप तस्करी मामले पर बरसे CM योगी, बोले- विधानसभा में चर्चा को तैयार

किडनी तस्करी का एक संगठित नेटवर्क

पुलिस का मानना है कि इस मामले के तार नासिक से होते हुए सोलापुर तक फैले हुए हैं और यह केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है. जांच एजेंसियों को आशंका है कि इसके पीछे देशभर में फैला किडनी तस्करी का एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है. फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement