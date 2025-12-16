scorecardresearch
 
Live: थाईलैंड से भारत लाए जा रहे गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स, दोपहर में पहुंचेंगे दिल्ली

गोवा अग्निकांड के आरोपी और नाइटक्लब के को-ओनर गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को आज थाईलैंड से भारत लाया जा रहा है और वे दोपहर करीब 1:45 बजे इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां गोवा और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम उन्हें कस्टडी में लेगी. इसके बाद दोनों का मेडिकल होगा और उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मांगी जाएगी.

आरोपियों को 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद देर रात गोवा ले जाया जाएगा. (Photo: ITG)
गोवा के चर्चित अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को आज थाईलैंड से भारत लाया जा रहा है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा दोपहर करीब 1:45 बजे इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे. जानकारी के मुताबिक, लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड में भारत जाने वाली फ्लाइट में सवार हो चुके हैं.

पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगे लूथरा ब्रदर्स

दोनों आरोपी उस नाइटक्लब के को-ओनर हैं, जहां 6 दिसंबर को आग लगने की घटना में 25 लोगों की मौत हो गई थी. दिल्ली एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम मौजूद रहेगी. एयरपोर्ट पर औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों भाइयों को गोवा पुलिस की कस्टडी में सौंप दिया जाएगा. 

इसके बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा और फिर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा. कोर्ट से दोनों आरोपियों की 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मांगी जाएगी. अधिकारियों ने साफ किया है कि गोवा पुलिस थाईलैंड नहीं गई थी और लूथरा ब्रदर्स की कस्टडी केवल दिल्ली में ही ली जाएगी.

आज रात पहुंचेंगे गोवा

योजना के मुताबिक ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद दोनों भाइयों को आज देर रात गोवा लाया जाएगा. गोवा पहुंचते ही उन्हें सीधे अंजुना पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा, जहां उनसे इस मामले में आगे की पूछताछ की जाएगी. पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपियों को 17 दिसंबर को मापुसा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किए जाने की संभावना है. 

सरकार ने बनाई विशेष कानूनी टीम
 
इस बीच गोवा सरकार ने मामले की मजबूती से पैरवी के लिए कानून विभाग और अभियोजन विभाग के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक विशेष कानूनी टीम का गठन किया है. पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 लगाई है, जिसके तहत अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है. जांच अधिकारी लूथरा ब्रदर्स पर लगे सभी आरोपों और नियम उल्लंघनों से जुड़े सबूत जुटा रहे हैं, ताकि अदालत में एक मजबूत मामला पेश किया जा सके.

