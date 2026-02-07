scorecardresearch
 
उन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर ने पीड़िता के पिता की मौत मामले में SC से मांगी जमानत, हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती

उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराए गए कुलदीप सिंह सेंगर ने पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 9 फरवरी को होगी. इस मामले में निचली अदालत ने सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई थी.

उन्नाव मामले में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका पर 9 फरवरी को सुनवाई (Photo: ITG)
उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराए गए और सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने अब पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सेंगर ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है, जिसकी सुनवाई 9 फरवरी सोमवार को होने वाली है.

पीड़िता के पिता की मौत तब हुई थी जब वे पुलिस हिरासत में थे, और इस मामले में निचली अदालत ने सेंगर को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ सेंगर ने पहले दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 19 जनवरी को उनकी याचिका खारिज कर दी. अब वह दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

सेंगर की ओर से दलील दी गई है कि उन्हें इस मामले में जमानत मिलनी चाहिए. हालांकि, इस याचिका पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई के बाद ही होगा. 

उल्लेखनीय है कि उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सिंह सेंगर पहले से ही दोषी ठहराए गए हैं और उन्हें न्यायालय से सजा भी हुई है. इस केस में उन्हें पहले हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस जमानत को रद्द कर दिया है, जिससे रेप मामले में सेंगर को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली: 7.5 साल जेल में काटने के बाद भी नहीं मिली राहत, कोर्ट ने कहा कुलदीप सेंगर का आपाराधिक रिकॉर्ड गंभीर

इस तरह, सेंगर से जुड़े दोनों मामलों - उन्नाव रेप केस और पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत की न्यायिक प्रक्रिया अलग-अलग स्तरों पर चल रही है. हिरासत में मौत के मामले की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे यह साफ़ होगा कि सेंगर को इस मामले में कोई अंतरिम राहत मिलेगी या नहीं.

उन्नाव मामला देश के सबसे संवेदनशील और चर्चित मामलों में से एक रहा है. इस केस ने न सिर्फ पीड़िता बल्कि उसके परिवार के साथ हुई घटनाओं के माध्यम से पूरे न्यायिक और प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़े किए. 

