तेज रफ्तार टैक्सी ने बाइक में मारी टक्कर, ससुर की मौत, दामाद की हालत गंभीर

कोच्चि के कलामस्सेरी इलाके में देर रात हुए सड़क हादसे में 62 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि दामाद गंभीर रूप से घायल हो गया. तेज रफ्तार टैक्सी ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी थी, जिसके बाद बाइक एक खड़ी कार से जा टकराई. पुलिस ने टैक्सी चालक को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है.

सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत. (Photo: Representational)
कोच्चि के कलामस्सेरी इलाके में देर रात एक भीषण हादसे में 62 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि उनका दामाद गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस का कहना है कि हादसा उस वक्त हुआ, जब तेज रफ्तार टैक्सी ने पीछे से उनकी बाइक में टक्कर मार दी.

एजेंसी के अनुसार, मृतक की पहचान कलामस्सेरी के रहने वाले 62 साल के साजू के रूप में हुई है, जबकि घायल दामाद का नाम 33 वर्षीय आशीष निर्मल है, जो नजारक्कल का रहने वाला बताया गया है. पुलिस का कहना है कि दोनों रात करीब 11:50 बजे बाइक से जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार टैक्सी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक आगे खड़ी एक कार से जा टकराई. इस हादसे में साजू और आशीष दोनों को गंभीर चोटें आईं. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत कलामस्सेरी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि इलाज के दौरान साजू ने दम तोड़ दिया, जबकि आशीष की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है. डॉक्टरों के मुताबिक आशीष को आईसीयू में रखा गया है और उनका इलाज जारी है.

घटना की सूचना मिलते ही कलामस्सेरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने टैक्सी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है. प्रारंभिक जांच में टैक्सी की तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और टैक्सी चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

