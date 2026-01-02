शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा... गुजरात से अयोध्या जा रही डबल डेकर बस ट्रक से टकराई, एक की मौत

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यहां डबल डेकर बस एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं दो सवारियां घायल हैं. यह बस गुजरात से श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या जा रही थी. बस ने आगे चल रहे ट्रक में टक्कर मार दी, जिसमें बस कंडक्टर की मौत हो गई. बस में करीब 60 यात्री सवार थे.

और पढ़ें

एजेंसी के अनुसार, यह हादसा शाहजहांपुर के एक प्रमुख मार्ग पर हुआ. श्रद्धालुओं से भरी बस तेज रफ्तार में थी. अचानक सामने चल रहे ट्रक में बस जा भिड़ी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. हादसे के बाद स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची. बस में सवार तीन लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बस कंडक्टर 26 वर्षीय मुकेश भाई को मृत घोषित कर दिया. अन्य दो घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

यह भी पढ़ें: UP के मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा, बथुआ तोड़ने गईं दो सगी बहनें ट्रेन की चपेट में आईं, रेलवे ट्रैक पर दर्दनाक मौत

Advertisement

पुलिस ने कहा कि हादसे के बाद बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. बस में सवार यात्री अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे थे. हादसे के चलते कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात भी बाधित रहा, जिसे बाद में सुचारू कर दिया गया.

मृतक कंडक्टर के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसा लापरवाही से हुई ड्राइविंग, तेज रफ्तार या किसी तकनीकी खराबी के कारण हुआ.

---- समाप्त ----