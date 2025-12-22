'क्या तुम बांग्लादेशी हो?' केरल में दलित युवक की लिंचिंग, पहचान पूछते हमलावरों का वीडियो आया सामने

केरल के पलक्कड़ जिले में बुधवार को छत्तीसगढ़ से आए एक प्रवासी मजदूर की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. अब इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हमलावर युवक से उसकी पहचान पूछते दिख रहे हैं. वीडियो में हमलावर उससे पूछते हैं, 'क्या तुम बांग्लादेशी हो?' और इसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की जाती है. वीडियो में साफ दिखता है कि कुछ लोग युवक से पूछताछ कर रहे हैं, उसे थप्पड़ मार रहे हैं और एक व्यक्ति दूसरे के मारने पर हंसता हुआ भी सुनाई देता है.

मृतक की पहचान राम नारायण बघेल के रूप में हुई है. उसे वालायार के अट्टापल्लम इलाके में स्थानीय लोगों के एक समूह ने पीटा. पुलिस का कहना है कि हमला चोरी के आरोपों के बाद हुआ, हालांकि अधिकारियों ने साफ किया कि बघेल के पास से कोई चोरी का सामान बरामद नहीं हुआ है. मामले की जांच इसी आधार पर की जा रही है.

क्या है पूरा मामला

बताया गया है कि पिटाई के दौरान बघेल अचानक गिर पड़े और उन्होंने खून की उल्टियां कीं. स्थानीय लोगों और पुलिस ने उन्हें तुरंत पलक्कड़ जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां बाद में उनकी मौत हो गई. त्रिशूर मेडिकल कॉलेज में हुए पोस्टमॉर्टम में शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं, जिससे साफ होता है कि उनके साथ बेहद बेरहमी की गई.

इस लिंक से देखें वीड‍ियो

पर‍िवार ने शव लौटाया

इस बीच बघेल के परिवार ने उनका शव लेने से इनकार कर दिया है और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उनके भाई शशिकांत ने कहा कि परिवार चाहता है कि सभी आरोपियों को सजा मिले और मामला अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून के तहत दर्ज किया जाए, क्योंकि वे छत्तीसगढ़ के दलित समुदाय से हैं. परिवार ने 25 लाख रुपये मुआवजे की भी मांग की है.

शशिकांत ने कहा, 'हमें अब तक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है. हम एससी समुदाय से हैं, इसलिए मामला संबंधित कानून के तहत दर्ज होना चाहिए. जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं, हम शव नहीं लेंगे. राम नारायण ही परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे.'

बघेल की पत्नी ललिता और उनके बच्चे अनुज और आकाश छत्तीसगढ़ से त्रिशूर पहुंचे और परिवार का फैसला अधिकारियों को बताया. रिश्तेदारों ने कहा कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शव देखकर परिवार पूरी तरह टूट गया है और जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, वे केरल में ही रहेंगे.

सीएम ने कहा दोष‍ियों के ख‍िलाफ कार्रवाई होगी

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा, 'वालायार, पलक्कड़ में भीड़ हिंसा में मारे गए राम नारायण बघेल के परिवार को न्याय मिलेगा. आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.' मुख्यमंत्री ने बताया कि पलक्कड़ के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम मामले की जांच कर रही है और सरकार मुआवजे के मुद्दे पर भी विचार करेगी.

‘RSS द्वारा फैलाया गया नस्लीय जहर’: CPI(M)

वीडियो सामने आने के बाद CPI(M) ने आरोप लगाया कि यह हत्या RSS द्वारा फैलाए गए नस्लीय नफरत का नतीजा है. केरल के मंत्री एमबी राजेश ने कहा कि पीड़ित को 'बांग्लादेशी' बताकर उस पर हमला करना RSS की सोच को दिखाता है. राजेश ने कहा, 'उससे ये पूछना कि क्या वो बांग्लादेशी है और फिर बेरहमी से पीटना, RSS द्वारा फैलाए जा रहे नस्लीय जहर का उदाहरण है.' उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना को जानबूझकर सिर्फ ‘भीड़ हिंसा’ के रूप में पेश किया जा रहा है.

उन्होंने दावा किया कि मीडिया इस पहलू को नजरअंदाज कर रहा है और जानबूझकर इसे दबाने की कोशिश कर रहा है. राजेश ने ये भी आरोप लगाया कि आरोपियों में से दो लोग पहले RSS और CPI(M) के टकराव के दौरान CPI(M) कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले में शामिल रहे हैं, जिससे उनका आपराधिक इतिहास सामने आता है.

राजेश ने कहा कि अगर CPI(M) का इस तरह की किसी घटना से दूर-दूर तक भी कोई संबंध होता, तो बड़े पैमाने पर जवाबदेही की मांग उठती. उन्होंने आरोप लगाया कि 'अब RSS के डर से मीडिया चुप है.'

