scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कम खर्च में करें केरल की हसीन वादियों की सैर, फ्लाइट से ट्रैवल, रहना-खाना फ्री! टूर पैकेज में मिलेंगी ये सुविधाएं

IRCTC ने लखनऊ से अमेजिंग केरल नाम से 06 रात एवं 07 दिन का हवाई टूर पैकेज लॉन्च किया है. जिसमें पर्यटकों को कोच्चि, मुन्नार, थेक्कडी, कुमारकोम, त्रिवेंद्रम जैसे प्रमुख स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा. यह पैकेज 22 मार्च 2026 से 28 मार्च 2026 तक चलेगा. जिसमें फ्लाइट से यात्रा, थ्री स्टार होटल में स्टे की सुविधा मिलेगी.

Advertisement
X
IRCTC Kerala Tour Package (File Photo- ITG)
IRCTC Kerala Tour Package (File Photo- ITG)

अगर आप मार्च के महीने में केरल की हसीन वादियों की सैर करना चाहते हैं तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) आपके लिए एक बेहतरीन हवाई टूर पैकेज लॉन्च कर रहा है. अमेजिंग केरल के नाम से यह हवाई टूर पैकेज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से संचालित होगा. यह पैकेज 06 रात एवं 07 दिन का है. जिसमें पर्यटको कोच्चि, मुन्नार, थेक्कडी, कुमारकोम, त्रिवेंद्रम का भ्रमण कराया जाएगा. बता दें कि यह टूर पैकेज 22.03.26 से 28.03.26 तक चलाया जा रहा है.

टूर पैकेज की विशेषताएं 
इस टूर में यात्रियों को लखनऊ से कोच्चि जाने एवं त्रिवेंद्रम से लखनऊ आने की व्यवस्था फ्लाइट से की गई है.  इसके साथ ही खान -पीन एवं ठहरने की व्यवस्था तीन सितारा होटल में की गई है. यात्रा के दौरान कोच्चि किला, चीयापारा झरना, पुनरजानी सांस्कृतिक कार्यक्रम, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, कुंडला बांध झील, मेट्टुपेट्टी बांध, इको पॉइंट, चाय संग्रहालय, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, मसाला बागान, अलेप्पी समुद्र तट, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर और कोवलम समुद्र तट आदि का भ्रमण कराया जाएगा.

जानिए कितना होगा किराया 
इस टूर पैकेज के लिए एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रू. 78000/-, दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रू. 55200/-, तीन व्यक्तियो के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रू. 52400/-, माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य रू. 45900/-, बेड सहित एवं मूल्य रू. 39500/- बिना बेड के होगा.

सम्बंधित ख़बरें

IRCTC Food rates
कोई 120 तो कोई 150 की बेचता है... ट्रेन में मिलने वाली थाली का असली रेट क्या है?
vande bharat sleeper Train (File Photo-PTI)
रेल यात्रियों के लिए गुडन्यूज! हावड़ा-कामाख्या वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में मिलेगा नॉनवेज खाना
IRCTC Rajasthan trip
उदयपुर-जोधपुर से जैसलमेर तक... राजस्थान हेरिटेज की सैर का मौका, जानिए खर्च
Vande Bharat Sleeper Train No Nonveg Food Option
इस रूट की वंदे भारत ट्रेन में NO नॉनवेज, TMC ने उठाए सवाल
Amrit Bharat Express, Namo Bharat Rapid Rail and Vande Bharat Train
वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत ट्रेनों में अलग है टिकट कैंसिलेशन सिस्टम, जानिए
Advertisement


इस तरह करें बुकिंग 
इस टूर पैकेज के संदर्भ में आईआरसीटीसी उत्तरी क्षेत्र के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी. साथ ही इस यात्रा की बुकिंग पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय एवं आईआरसीटीसी की बेवसाइट irctctourism.com पर ऑनलाइन बुकिंग भी कराई जा सकती है. अधिक जानकारी एवं बुकिंग के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते है.
लखनऊ:8287930911/9236391911/8287930902

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement