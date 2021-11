Indian Railway: रेलवे ने भागलपुर-मुंबई सेंट्रल के बीच चलने वाली इस ट्रेन के बढ़ाए फेरे, टिकट बुकिंग शुरू

Indian Railway: यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने मुंबई सेंट्रल और भागलपुर के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है. ट्रेन संख्या 09185/09186 मुंबई सेंट्रल-भागलपुर के विशेष किराए के साथ 4-4 फेरे अतिरिक्त बढ़ा दिये गए हैं. यह ट्रेन 30 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच चलाई जाएगी.

रेलवे के मुताबिक, ट्रेन संख्या 09185 मुंबई सेंट्रल से भागलपुर को जाने वाली स्पेशल ट्रेन अब 27 नवंबर, 4,11 और 18 दिसंबर को मुंबई सेंट्रल से सुबह 11:05 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन मुंबई सेंट्रल से शनिवार को चलेगी. ट्रेन कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर होते हुए सोमवार सुबह 10:00 बजे भागलपुर पहुंचेगी.

वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 09186 भागलपुर - मुंबई सेंट्रल 30 नवंबर, 7, 14, और 21 दिसंबर को सुबह 5:00 बजे भागलपुर से रवाना होगी. यह ट्रेन भागलपुर से मंगलवार के मंगलवार चलेगी. ट्रेन भरतपुर, गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर होते हुए बुधवार कोटा शाम 4:40 पहुंचेगी.

WR extends the trips of Trn No. 09185/86 Mumbai Central – Bhagalpur (Weekly) Spl Train. This train will run as fully reserved Spl Train on Spl Fare.



Bkg of extended trips of Trn No. 09185 opens on 21.11.2021 at nominated PRS counters & IRCTC website. @RailMinIndia @drmbct pic.twitter.com/pyNrS5Inhr