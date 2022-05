Indian Military के फाइटर जेट्स में लगेंगी अस्त्र एमके-I मिसाइलें, 2971 करोड़ की डील

'आत्मनिर्भर भारत' प्रोग्राम के तहत रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) और भारतीय नौसेना (Indian Navy) के लिए 2,971 करोड़ रुपये की लागत से अस्त्र एमके-I बेयॉन्ड विजुअल रेंज (BVR) एयर टू एयर मिसाइल (AAM) और संबंधित उपकरण की आपूर्ति के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) के साथ 31 मई, 2022 को एक अनुबंध किया है.

अभी तक इस श्रेणी की मिसाइल को स्वदेशी रूप से बनाने की तकनीक उपलब्ध नहीं थी. अस्त्र एमके-I बीवीआर एएएम को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है. इससे विदेशी मिसाइलों पर निर्भरता कम होगी. बेयॉन्ड विजुअल रेंज यानी जो टारगेट नहीं दिखते, उन्हें मार गिराने में यह मिसाइल काम आएगी.

दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कब और कहां से हुआ हमला

BVR क्षमता के साथ हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अपने लड़ाकू विमानों को बड़ी स्टैंड ऑफ रेंज प्रदान करती है. दुश्मन को यह पता ही नहीं चलने देगी कि यह कब और कहां आ गई. इससे हवाई क्षेत्र में ताकत मिलती है. यह मिसाइल तकनीकी और आर्थिक रूप से ऐसी कई आयातित मिसाइल प्रणालियों से बेहतर है. डीआरडीओ इस मिसाइल का कई सफल परीक्षण कर चुका है.

पूरी तरह से सुखोई-30 एमके-आई लड़ाकू विमान में लगाया गया है. इसे हल्के लड़ाकू विमान (तेजस) सहित चरणबद्ध तरीके से अन्य लड़ाकू विमानों के साथ भी जोड़ा जाएगा. भारतीय नौसेना मिग 29के लड़ाकू विमान में भी इस मिसाइल को लगाएगी. ये मिसाइल 154 किलोग्राम वजनी होती है. करीब 12.6 फीट लंबी होती है.

#DRDOforIndia | Strengthening #AatmaNirbharta in Defence, @bharat_dynamics received Rs 2971Crs order from @DefenceMinIndia for supply of DRDO developed BVRAAM Astra Mk-1 & associated equipment to @IAF_MCC & @indiannavy. #LeadingSwadeshiPathway@PMOIndia https://t.co/A6WbmOiPJz pic.twitter.com/PsnblyLr8X