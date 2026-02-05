scorecardresearch
 
अगले हफ्ते इंडिया आ रहे अमेरिकी अफसर, ट्रेड डील पर आया बड़ा अपडेट

भारत और अमेरिका अगले सप्ताह एक बड़े व्यापार समझौते पर 'साझा बयान' जारी कर सकते हैं. सूत्रों के अनुसार, इस डील में भारत ने अपने कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों को पूरी तरह सुरक्षित रखा है और कोई रियायत नहीं दी है.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर जल्द जॉइंट स्टेटमेंट जारी हो सकता है. (Photo-ITG)
भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते (Trade Deal) को लेकर बड़ी खबर आ रही है.  सूत्रों के मुताबिक, अगले सप्ताह की शुरुआत में दोनों देशों की ओर से एक साझा बयान (Joint Statement) जारी किया जा सकता है. 

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत पर लगाए गए 50 फ़ीसदी टैरिफ़ को घटाकर 18 प्रतिशत करने का ऐलान किया था. इस डील को भारत के लिए अहम कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है.

ट्रंप के इस ऐलान के बाद अब अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल भारत आने वाला है, जो डील की अंतिम रूपरेखा को साझा करेगा. इस समझौते की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने अपने कृषि, डेयरी और फिशरीज (मत्स्य पालन) जैसे संवेदनशील और संरक्षित क्षेत्रों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा है. 

यह भी पढ़ें: 'बात नहीं बनी तो हम ट्रंप के हटने का इंतजार करेंगे', ट्रेड डील पर रुबियो से बोले थे NSA अजीत डोभाल

सूत्रों का कहना है कि इन क्षेत्रों में अमेरिका को कोई भी बड़ी रियायत नहीं दी गई है.  गौरतलब है कि भारत का अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि उसने स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके या यूरोपीय संघ (EU) के साथ किए गए किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते में अपने कृषि और डेयरी सेक्टर से समझौता नहीं किया है. 

अमेरिका के साथ होने वाली इस नई डील में भी भारत ने इसी 'रेड लाइन' को बरकरार रखा है. साझा बयान के बाद इस समझौते की बारीक जानकारियां सार्वजनिक की जाएंगी. 

यह भी पढ़ें: अमेरिका दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर... बेसेंट और रुबियो से की मुलाकात, ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की कवायद!

ट्रंप ने किया था ऐलान

सोमवार को ट्रेड डील की घोषणा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दावा किया था कि भारत 18 प्रतिशत टैरिफ के बदले रूस से तेल आयात बंद करेगा. इसके साथ ही भारत अमेरिकी उत्पादों को अपने बाजार में ज़ीरो टैरिफ पर प्रवेश देगा और करीब 500 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान की खरीद करेगा.

