रात में चोरी और दिन में नामी IT कंपनी में नौकरी... इस शहर से गिरफ्तार हुआ चोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर

आंध्र प्रदेश के विजाग में हैदराबाद के एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल को रात में घरों से 26 चोरियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेसी को दी. पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान काकीनाडा के अच्ची महेश रेड्डी उर्फ ​​सनी के तौर पर हुई है. उसने संक्रांति त्योहार के बाद कई अपराध किए और पिछले साल भी इसी तरह के अपराध किए थे.

विजाग की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम) के लता माधुरी ने बताया कि हमने (विजाग पुलिस) 7 फरवरी को हैदराबाद के एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल को रात में घरों में हुई 26 चोरियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है. साथ ही उसके पास से 15 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत का सोना, चांदी और चोरी का दूसरा सामान बरामद किया है.

टेक्निकल सबूतों और CCTV एनालिसिस के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गजुवाका में आर्च रोड के पास से गिरफ्तार किया. उसके पास से 699 ग्राम सोना, 3.8 kg चांदी, चोरी के पैसों से खरीदी गई एक BMW कार और घर में सेंध लगाने के औजार बरामद किए गए.

माधुरी ने कहा कि आरोपी ने चालाकी से यह पक्का किया कि वह क्राइम सीन पर फिंगरप्रिंट या कोई और सबूत न छोड़े. DCP ने कहा कि अपराधी रात के समय घरों को निशाना बनाता था और शक है कि उसने दिन में रेकी की थी, हालांकि उसने अभी तक यह बात नहीं मानी है.

पुलिस को यह भी पता चला कि अपराधों के लिए इस्तेमाल किया गया टू-व्हीलर महेश नाम के एक व्यक्ति का था. जिसे पता नहीं था कि उसकी गाड़ी का इस्तेमाल डकैती के लिए किया जा रहा है. यह मामला तब सामने आया जब गजुवाका के एक निवासी ने 14 अक्टूबर, 2025 को शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में कहा गया कि जब वह अपने परिवार के साथ बाहर था, तब उसके घर में चोरी हुई.

शिकायत के आधार पर गजुवाका पुलिस ने BNS की धारा 331(4) और 305(a) के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. माधुरी ने कहा कि गजुवाका, अरिलोवा, मलकापुरम, पेंडुर्थी और दुव्वाडा इलाकों में भी इसी तरह की चोरियों की खबरें आईं. जिससे आरोपी विशाखापत्तनम शहर के 26 मामलों से जुड़ गए.

इन मामलों में 1080 ग्राम से ज़्यादा सोना, करीब 6333 ग्राम चांदी और 40500 रुपये कैश चोरी हुआ. जिनकी कुल कीमत करीब 25 लाख रुपये आंकी गई है. DCP ने कहा कि आरोपी का लंबा क्रिमिनल इतिहास रहा है और वह पहली बार 15 साल की उम्र में काकीनाडा की एक जुवेनाइल जेल गया था. जहां उसके खिलाफ एक डोजियर क्रिमिनल (DC) शीट खोली गई थी.

DCP ने कहा कि हम उसके खिलाफ यहां एक राउडी शीट खोलेंगे क्योंकि काकीनाडा में पहले से ही एक DC शीट मौजूद है. फिलहाल, उसे एक साल के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है. उन्होंने कहा कि पुलिस को यह भी शक है कि आरोपी की मां का भी क्रिमिनल बैकग्राउंड हो सकता है. जिसका अभी पता नहीं चला है.

---- समाप्त ----