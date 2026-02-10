इंटरनेशनल ब्रांड के गोदाम में पर्स की चोरी, सोशल मीडिया पर 'सस्ते में खरीदें' के विज्ञापन ने पकड़वा दिया

दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पिकअप कर्मचारियों से जुड़े एक ई-कॉमर्स चोरी रैकेट का भंडाफोड़ किया है. एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के लगभग 4 लाख रुपये मूल्य के 152 महिलाओं के पर्स बरामद किए हैं. अब पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, एक अधिकारी ने बताया कि 6 फरवरी को एक इंटरनेशनल पर्स ब्रांड के मालिक ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें उन्होंने बताया था कि पिछले एक महीने से नबी करीम इलाके में स्थित उनके गोदाम से लगातार चोरियां हो रही हैं. इस ई-एफआईआर के आधार पर एक विशेष टीम बनाई गई थी.

जांच के दौरान मैनेजर और गोदाम के कर्मचारियों से पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस को इससे कोई सबूत नहीं मिला. इसके बाद पुलिस को ब्रांडेड लेडीज पर्स ऑनलाइन बेचे जाने का शक हुआ. ऐसे में पुलिस ने 100 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले.

फेक कस्टमर की मदद से कसा शिकंजा

छानबीन में एक सोशल मीडिया पेज की पहचान की जो ब्रांडेड पर्स असामान्य रूप से कम कीमतों पर बेच रहा था. अधिकारी ने बताया, 'इस सुराग की पुष्टि करने के लिए, पुलिस ने एक फेक कस्टमर को तैनात किया जिसने पेज पर मौजूद कॉन्टैक्ट डिटेल्स के जरिए 50 ब्रांडेड लेडीज पर्स का ऑर्डर दिया. डिलीवरी लोकेशन तय होने के बाद, फेक कस्टमर को जानकारी दी गई और उसे मौके पर भेजा गया.'

152 ब्रांडेड पर्स जब्त

डिलीवरी लोकेशन पर छापेमारी के दौरान 152 ब्रांडेड पर्स जब्त किए गए. वहीं, चोरी का माल बेचने के आरोपी सत प्रकाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ काम करने वाले पिकअप बॉय गोदाम से थोक माल उठाते समय नियमित रूप से पर्स चुरा रहे थे.

कैसे होती थी पर्स की चोरी?

आरोपी ने बताया कि हर बंडल से दो से तीन पर्स निकाले जाते थे. इस तरह कई महीनों तक हर रोज 15 से 20 पर्स जमा हो जाते थे. कैंसिल किए गए ऑर्डरों का सामान भी गोदाम में वापस करने के बजाय चोरी कर लिया जाता था.

सत प्रकाश से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने नबी करीम इलाके से दो पिकअप लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया है. इन आरोपियों की पहचान संतोष और राहुल के रूप में हुई है.

