हैदराबाद में SBI एटीएम के पास फायरिंग, 6 लाख रुपये लूटकर फरार हुए बदमाश

हैदराबाद के कोटी इलाके में शनिवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. SBI हेड ऑफिस के पास स्थित एटीएम के नजदीक हथियारबंद बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग की और 6 लाख रुपये नकद लूटकर फरार हो गए. इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ.

पुलिस के अनुसार, यह घटना सुबह करीब 7 बजे की है. घायल व्यक्ति की पहचान राशीद के रूप में हुई है. वह नकद राशि जमा करने के लिए पहुंचा था. इसी दौरान पहले से घात लगाए बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया. आरोप है कि बदमाशों ने गोली चलाई और उसके पास मौजूद 6 लाख रुपये की नकदी लूट ली.

फायरिंग के दौरान राशीद के पैर में गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायल को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है और खतरे से बाहर है.

घटनास्थल से खाली कारतूस बरामद

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. पूरे इलाके को घेराबंदी कर छानबीन शुरू की गई. पुलिस ने घटनास्थल से खाली कारतूस बरामद किए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने राशीद की गतिविधियों पर पहले से नजर रखी हुई थी.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए शुरू किया अभियान

स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह के समय इस तरह की फायरिंग से इलाके में भय का माहौल बन गया. कई दुकानदारों ने एहतियातन अपनी दुकानें बंद कर दीं. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

