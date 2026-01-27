scorecardresearch
 
हैदराबाद में 'विकसित उत्तर प्रदेश' की गूंज, सांसद अनुराग शर्मा ने रखा वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने का रोडमैप

तेलंगाना के राजभवन में उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सूबे की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में झांसी-ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा शामिल हुए. अनुराग शर्मा ने इस आयोजन में प्रदेश के वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने के लक्ष्य और इसके लिए रोडमैप रखा.

सांसद अनुराग शर्मा ने हैदराबाद में की उत्तर प्रदेश में हुए बदलावों की चर्चा (Photo: ITG)
सांसद अनुराग शर्मा ने हैदराबाद में की उत्तर प्रदेश में हुए बदलावों की चर्चा (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश का 77वां स्थापना दिवस तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी मनाया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के संकल्प को साकार करते हुए तेलंगाना के राजभवन हैदराबाद स्थित लोकभवन में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ. उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की यह परंपरा वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने शुरू की थी, जो अब प्रदेश की सीमाओं से परे अन्य राज्यों और देशों तक पहुंच चुकी है.

तेलंगाना के राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में झांसी–ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा शामिल हुए. अनुराग शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश में हुए बदलावों की चर्चा की और कहा कि साल 2017 के बाद उत्तर प्रदेश अपनी पुरानी इमेज से बाहर निकल आज दुनियाभर के निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा जगह, उत्तम प्रदेश का रूप ले लिया है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है.

अनुराग शर्मा ने कहा कि मजबूत कानून-व्यवस्था और पारदर्शी नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश आज निवेश आकर्षित करने के मामले में अग्रणी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए नया मानदंड स्थापित कर चुका है. उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल को आदर्श बताते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा की गारंटी ही विकास की पहली सीढ़ी है. सांसद शर्मा ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (एक्सप्रेसवे और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों) के मामले में नंबर एक राज्य है और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में भी  प्रदेश अव्वल है.

तेलंगाना के राजभवन में उत्तर प्रदेश दिवस पर आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम
तेलंगाना के राजभवन में उत्तर प्रदेश दिवस पर आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम

उन्होंने प्रवासियों और बड़े निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करना और चलाना न केवल आसान है, बल्कि यह पूरी तरह सुरक्षित भी है. अनुराग शर्मा ने कहा कि यही कारण है कि राज्य का विकास मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन चुका है. अपने क्षेत्र बुंदेलखंड का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र कभी विकास के मामले में अति पिछड़ा माना जाता था, बुंदेलखंड का वही आज उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति का इंजन बन गया है.

झांसी-ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA) और झांसी में डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना से औद्योगिक विकास को रफ्तार मिली है. उन्होंने कहा कि ललितपुर में एशिया के सबसे बड़े और ऐतिहासिक बल्क ड्रग पार्क की स्थापना से उत्तर प्रदेश वैश्विक फार्मास्यूटिकल हब बनने की दिशा में बढ़ रहा है. अनुराग शर्मा ने जोर देकर कहा कि सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक औद्योगिक शक्ति के अद्वितीय संगम के साथ उत्तर प्रदेश अब देश की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने को तैयार है.

कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए सांसद अनुराग शर्मा
कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए सांसद अनुराग शर्मा

तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से जुड़े अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश बनने की यात्रा की सराहना की और कहा कि आज इस प्रदेश का विकास मॉडल पूरे देश के लिए आदर्श बन गया है. जिष्णु देव वर्मा ने इस दौरान साल 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़े अपने कुछ अनुभव भी साझा किए. इस कार्यक्रम में झांकियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की वीरता और विरासत को दर्शाते सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत हुए. इस मौके पर प्रदर्शनी भी आयोजित हुई, जिसमें बनारसी साड़ियों के साथ ही लखनऊ की चिकनकारी और हस्तशिल्प के तहत लकड़ी के सामान प्रदर्शित किए गए.

कार्यक्रम के अंत में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि झांसी-ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा ने तेलंगाना के राज्यपाल को स्मृति चिह्न भेंट किए और सभी को उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने के लिए उत्तर प्रदेश आने का निमंत्रण भी दिया. इस कार्यक्रम में तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा मुख्य अतिथि, सांसद अनुराग शर्मा और यश भारती से सम्मानित स्वामी ओम बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए.

इस कार्यक्रम का संचालन विनीता सिंह ने किया. कार्यक्रम में हैदराबाद में रह रहे उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित नागरिकों, डीआरडीओ और डीआरडीएल के वरिष्ठ वैज्ञानिकों, IIIT हैदराबाद के प्रोफेसर, भारतीय रेलवे और सिल्क बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, प्रमुख निवेशक, आईटी प्रोफेशनल, कलाकार, अभिनेता के साथ ही बड़ी संख्या में युवा, छात्र और प्रवासी शामिल हुए.

    Advertisement