'पाकिस्तानी बैंकों में गौरव गोगोई के परिवार के अकाउंट', असम CM का दावा, बोले- 8 फरवरी को करूंगा खुलासा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई के परिवार के पाकिस्तान में सक्रिय बैंक खाते हैं. बीजेपी के एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में सरमा ने दावा किया कि गोगोई के परिवार के पाकिस्तान के बैंकों में खाते अभी भी चल रहे हैं.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल वह केवल संकेत दे रहे हैं और इस मामले से जुड़े विस्तृत तथ्य 8 फरवरी को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखे जाएंगे. सरमा ने कहा, “जिस व्यक्ति के परिवार का बैंक खाता पाकिस्तान में हो, वह कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है.” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य कांग्रेस मुख्यालय ‘राजीव भवन’ असम विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन गया है और वहां बड़ी साजिश चल रही है.

इस मामले पर कांग्रेस की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. इससे पहले भी हिमंत सरमा और बीजेपी गौरव गोगोई पर उनकी पत्नी के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कथित संबंधों को लेकर आरोप लगा चुके हैं. सरमा ने कहा कि राज्य कैबिनेट 7 फरवरी को गोगोई के कथित पाकिस्तान लिंक से जुड़ी जांच रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई को लेकर फैसला करेगी, जबकि 8 फरवरी को एसआईटी जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाएंगे.

वहीं गौरव गोगोई ने हाल ही में आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री सरमा के परिवार ने राज्य में करीब 12 हजार बीघा जमीन कब्जा कर रखी है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सरमा ने कहा कि वह 9 फरवरी को गौरव गोगोई समेत कांग्रेस नेताओं देवव्रत सैकिया, जितेंद्र सिंह और भूपेश बघेल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे. उन्होंने कांग्रेस पर असम को बेचने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया.

