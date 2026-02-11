फरवरी में ही तपने लगा उत्तर भारत... 29 °C पहुंचा पारा, 2026 में गर्मी तोड़ेगी सारे पुराने रिकॉर्ड?

भारत में सर्दियों के बाद वसंत ऋतु का आगमन होता है और फिर धीरे-धीरे गर्मियों की शुरुआत होती है, लेकिन साल 2026 में भी मौसम का यह स्वाभाविक क्रम बिगड़ता नजर आ रहा है. दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में फरवरी के दूसरे सप्ताह में ही तापमान में जिस तरह तेज बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि वसंत ऋतु आए बिना ही सीधे गर्मियों ने दस्तक दे दी हो.

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटों में दिल्ली-एनसीआर के न्यूनतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है. इस दौरान न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, वहीं अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली के अन्य हिस्सों में यह 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य से ऊपर रहा.

दिल्ली के कई क्षेत्रों में बुधवार को भी अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया. लगातार बढ़ते तापमान के चलते फरवरी के दूसरे सप्ताह में ही गर्मी का एहसास होने लगा है. बता दें कि साल 2025 को अब तक का सबसे गर्म साल माना गया था. विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने भी 2025 को बेहद गर्म साल बताया है. वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही आशंका जताई थी कि 2026 की फरवरी भी असामान्य रूप से गर्म रह सकती है, और मौजूदा आंकड़े इन आशंकाओं को सही साबित करते दिख रहे हैं.

आईएमडी के अनुसार, 12 फरवरी को दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि 13 फरवरी को यह 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. यानी आने वाले दिनों में न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमानों में और बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि, पश्चिमी विक्षोभ अभी सक्रिय हैं और उनके प्रभाव से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में 13 फरवरी और 16-17 फरवरी के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है.

इसके बावजूद मैदानी इलाकों में तापमान का लगातार बढ़ना इस बात का संकेत है कि इस साल गर्मी का असर पहले ही दिखने लगा है. सुबह-शाम की हल्की ठंड को छोड़ दें तो दिन का बढ़ता तापमान अब चिंता बढ़ाने लगा है. फरवरी में ही 28-29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता पारा इस बात का ट्रेलर है कि इस बार गर्मी का मौसम काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है.



