scorecardresearch
 

Feedback

चुनाव आयोग देश में वोटर लिस्ट का शोधन पहली बार नहीं कर रहा: सुप्रीम कोर्ट

तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यदि प्रक्रिया में खामियां हैं तो सुधार करें. अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी.

Advertisement
X
पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ टीएमसी (File Photo- ITG)
पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ टीएमसी (File Photo- ITG)

बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी शुरू की गई SIR प्रक्रिया को सुप्रीम  कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिकाओं पर नोटिस जारी कर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है. दोनों राज्यों से दो-दो याचिकाएं आई हैं. तमिलनाडु और पुदुच्चेरी में SIR को DMK और CPIM ने चुनौती दी है, जबकि पश्चिम बंगाल SIR को TMC की सांसद डोला बनर्जी और पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी ने चुनौती दी है.

सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी  की है कि आप लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि देश में पहली बार वोटर लिस्ट बन रही है. यह काम एक संवैधानिक संस्था (चुनाव आयोग) कर रही है. अगर इसमें कोई कमी है तो निर्वाचन आयोग को बताइए. वो उसमें सुधार कर देंगे. आप लोग इतने आशंकित क्यों हैं? 

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें लगता है SIR की प्रक्रिया में आने वाली कमियों को ठीक करेंगे, उन्हें ( ECI) को जवाब देना होगा. जो भी कोर्ट आता है, वह यथास्थिति बनाए रखने की ही बात करता है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हम इस मामले पर नोटिस जारी कर रहे हैं. आप अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करिए और अगर हम उससे संतुष्ट होंगे तो इस प्रक्रिया को रद्द कर देंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Supreme Court on sir
'...तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे', SIR पर बोला सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग से मांगा जवाब 
SIR Bengal
बिहार की तर्ज पर बंगाल में भी SIR, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मुस्लिम कपल का रजिस्ट्रेशन बढ़ा 
special intensive revision
'बिहार SIR के साथ बंगाल मामले की भी सुनवाई हो', सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस 
Bangal BJP SIR.
BJP ने नागरिकों की मदद के लिए शुरू की हेल्पलाइन, SIR से जुड़े सवालों की मिलेगी जानकारी 
dispute going on between Eknath Shinde and Uddhav Thackeray regarding the rights on the Shiv Sena name and the bow and arrow symbol.
'शिवसेना' नाम और 'धनुष-बाण' सिंबल पर होगा किसका हक? सुप्रीम कोर्ट में आज फाइनल सुनवाई 
Advertisement

दो हफ्ते बाद अगली सुनवाई

इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई दो हफ़्ते बाद होगी. गौर किया जाए कि इन राज्यों में SIR के सिलसिले में गणना फॉर्म जमा करने के बाद ड्राफ्ट डाटा तैयार करने का काम 6 दिसंबर को पूरा हो जाएगा. 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी जाएगी. 
याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि किसान और खेतिहर मजदूर इन दिनों अपने खेतों में व्यस्त हैं. इसलिए SIR किए जाने का यह सही समय नहीं है. जबकि पश्चिम बंगाल में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या है, इसलिए वहां SIR सिर्फ़ एक महीने में नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

इससे पहले कम से कम प्रक्रिया के दौरान नोटिस दिया गया था लेकिन अब उन्होंने इस प्रक्रिया को बदल दिया है. हम इस प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है लेकिन जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है हमारे भी कुछ सुझाव है.

कपिल सिब्बल ने कहा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, यह एक महीने में पूरी होने वाली प्रक्रिया नहीं है. पहले इसमें 3 साल का समय लगा था. आखिरकार होगा यही कि लाखों लोग फिर इलेक्टरल रोल से बाहर हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि रोल के प्रकाशन से पहले लाखों फॉर्मों का डिजिटलीकरण नहीं किया जा सकता है. यह आखिरकार एक हास्यास्पद कवायद होगी.

Advertisement

उन्होंने आगे कहा कि बंगाल मे तो स्थित और भी बुरी होगी क्योंकि वहां कई ऐसे इलाके हैं, जहां कोई कनेक्टिविटी नहीं है. ऐसे क्षेत्र हैं, जहां कोई संपर्क नहीं है. आप वहां 5G और 4G नेटवर्क ही काम नहीं करते, वहां आप इन सभी चीजों को कहां अपलोड करेंगे? हमारे पास दस्तावेज़ जमा करने की कोई समय सीमा नहीं है, जो नोटिस देगा, नोटिस किस प्रारूप का होगा; कौन सा प्रारूप आदि कुछ भी स्पष्ट नहीं है.

यह भी पढ़ें: SIR का खौफ या... बंगाल में बुजुर्ग ने फांसी लगाकर दी जान, अब तक 17 लोगों की मौत

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी हाईकोर्ट SIR मामले की सुनवाई नहीं करेगा. पश्चिम बंगाल में SIR को TMC और कांग्रेस ने चुनौती दी है. तमिलनाडु और पुदुच्चेरी में DMK और वाम दलों ने SIR का विरोध किया है, जबकि AIADMK ने SIR  का समर्थन किया है. याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर निर्वाचन आयोग के जवाब दाखिल करने के बाद अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement