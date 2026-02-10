कई कौओं की हुई अचानक मौत, दहशत में आए लोग... बर्ड फ्लू की आशंका

तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के वेदसंदूर के लोगों ने पिछले कुछ दिनों में कौओं की मौत की खबरों पर चिंता जताई है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. हालांकि, मंगलवार को एक हेल्थ अधिकारी ने कहा कि मीडिया में जितनी मौतें बताई जा रही हैं. उतनी नहीं हुई हैं और इससे बर्ड फ्लू की चिंता कम हो गई है.

हालांकि हाल ही में एक या दो कौओं की मौत हुई है. लेकिन अकेले 8 फरवरी को ही करीब छह से सात कौओं की जान चली गई. जिससे लोगों में कुछ चिंता की स्थिति बन गई. क्योंकि ऐसा बर्ड फ्लू की वजह से हो सकता है.

अधिकारियों ने बताया कि जिले के वेदसंदूर तालुक में नीम, इमली और पीपल जैसे कई दशक पुराने पेड़ हैं, जो बड़ी संख्या में मैना, कौवे और कोयल जैसे पक्षियों को आकर्षित करते हैं. अधिकारी ने बताया, "एक या दो कौओं की मौत हुई है. लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 100 से ज़्यादा बताया गया है. 8 फरवरी को लगभग छह से सात कौओं की मौत हुई थी. हमें मरे हुए कौओं के बारे में जानकारी मिली. हमने उन्हें इकट्ठा किया और दफ़ना दिया."

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लोगों को हेल्थ को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमने जानवरों के डॉक्टरों को बता दिया है जिन्होंने (मरे हुए कौओं से) कुछ सैंपल इकट्ठा किए हैं और मौत के कारणों की जांच कर रहे हैं.

आपको बता दें कि 6 फरवरी को तमिलनाडु सरकार ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में कौओं की मौत की रिपोर्ट के बाद अलर्ट जारी किया. जिससे एवियन इन्फ्लूएंजा के फैलने की आशंका को लेकर चिंता बढ़ गई. पशुपालन विभाग ने अपने अधिकारियों को कौओं, प्रवासी पक्षियों और कमर्शियल पोल्ट्री में किसी भी असामान्य बीमारी या मौत का पता लगाने के लिए निगरानी बढ़ाने और निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है.

पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर डॉ. ए सोमसुंदरम ने 6 फरवरी को को बताया कि पब्लिक हेल्थ और प्रिवेंटिव मेडिसिन डायरेक्टरेट ने भी एक अलग से कम्युनिकेशन जारी किया है. जिसमें जनता से सख्त सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करने की अपील की गई है.

