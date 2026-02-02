scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चिकन खाने वाले हो जाएं सावधान! भागलपुर में मिले बर्ड फ्लू के केस, सैनिटाइजेशन शुरू

भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल परिसर में 150 से अधिक कौओं की मौत के बाद जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है. पटना और भोपाल लैब से आई रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है और प्रभावित क्षेत्र के 10 किलोमीटर दायरे में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही सभी पोल्ट्री फार्म से सैंपल लिए जा रहे हैं.

Advertisement
X
प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है लेकिन सतर्कता बरतने का आग्रह किया है. (File Photo: ITG)
प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है लेकिन सतर्कता बरतने का आग्रह किया है. (File Photo: ITG)

भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल परिसर स्थित मैदान में बड़ी संख्या में मृत मिले कौओं की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. जिला पशुपालन पदाधिकारी अंजली कुमारी ने आधिकारिक रूप से पुष्टि करते हुए बताया कि मृत कौओं का सैंपल जांच के लिए पटना और भोपाल लैब भेजा गया था, जहां से आई रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई है.

रिपोर्ट सामने आते ही जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है और प्रभावित क्षेत्र के चारों ओर 10 किलोमीटर के दायरे में सेनेटाइजेशन अभियान शुरू कर दिया गया है. वहीं इलाके के सभी पोल्ट्री फार्म से भी सैंपल इकट्ठा किया जा रहा है.

150 से अधिक कौओं की मौत से फैली दहशत

सम्बंधित ख़बरें

जनसुनवाई के मंच से शादी की बात करते नज़र आए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा (Photo: ITG/ Ranjan Rahi)
जनसुनवाई के मंच से शादी की बात करते दिखे बिहार के डिप्टी सीएम, VIDEO वायरल
Train accident at Bhagalpur railway station and RPF jawan saves woman
रेलवे स्टेशन पर गिरी महिला, RPF जवान ने बचाई जान
WOMAN FALLS FROM TRAIN, CCTV
ट्रेन में चढ़ने और उतरने के दौरान दो महिला गिरीं, RPF जवानों ने बचाई जान, बहादुरी CCTV में कैद
For Tejaswi, even a knife will work, a significant statement from an RJD supporter.
भागलपुर में दिलचस्प हुआ चुनावी समीकरण, मुस्लिम वोटर किसके साथ?
A womans question - I return home late at night, who is responsible for this?
भागलपुर की जनता किन मुद्दों पर करेगी वोट? देखें आजतक की ग्राउंड रिपोर्ट

बता दें कि 11 जनवरी की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने एक ही स्थान पर पेड़ के नीचे 150 से अधिक मृत कौवे पड़े देखे थे. कई कौवे तड़पती हालत में भी मिले थे. घटना के बाद स्थानीय लोगों में बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर दहशत फैल गई थी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सभी मृत पक्षियों को सुरक्षित तरीके से हटाया गया.

सैंपल जांच के बाद हुई फ्लू की पुष्टि

Advertisement

वन विभाग और पशुपालन विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल कलेक्ट किए. मृत कौओं का सीरम जांच के लिए उच्च स्तरीय लैब भेजा गया था. भोपाल से आई रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय हो गई. जिला प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग लगातार निगरानी कर रहे हैं.

प्रभावित इलाकों में कराया जा रहा सैनिटाइजेशन
 
डॉक्टर अंजली ने कहा कि 11 जनवरी को कौओं की मौत हुई थी. उस समय बहुत ठंड थी. ऐसा लगा कि ये ठंड के कारण मरे हैं. लेकिन इसका सैंपल हमने बाहर भेजा, जिसके बाद सरकार से इसकी पुष्टि हुई कि कौओं की मौत बर्ड फ्लू के कारण ही हुई है. फिलहाल हम लोग प्रभावित इलाकों में सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं. हमने 11 तारीख को भी सैनिटाइज कराया था. इसके अलावा इस इलाके में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं, उनका जीरो सर्विलेंस करके दोबारा भेजा जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement