दिल्ली-NCR में सर्दी और प्रदूषण का डबल अटैक, UP-उत्तराखंड से असम तक भी बुरा हाल

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 391 तक पहुंच गया है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया है. दिल्ली के 40 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से आधे से अधिक 'गंभीर' श्रेणी में हैं. मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर राजस्थान में 30 दिसंबर तक शीत लहर और कोहरे की चेतावनी दी है. दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है, ताकि घने कोहरे के कारण होने वाली परेशानी से बचा जा सके. इसके अलावा, असम, मेघालय और ओडिशा में भी कोहरे की चेतावनी जारी है. आने वाले दिनों में उत्तर भारत में तापमान धीरे-धीरे बढ़ने की उम्मीद है.

CPCB के मुताबिक, सुबह छह बजे दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 391 दर्ज किया गया. जबकि आनंद विहार 445, ITO 403, वजीरपुर 433, रोहिणी 424 और पाटपड़गंज 424 दर्ज किया गया है.

NCR का भी बुरा हाल



दिल्ली के अलावा आसपास के इलाकों में भी हवा की गुणवत्ता चिंताजनक है. गाजियाबाद के इंदिरापुरम और वसुंधरा में क्रमशः AQI 394 और 429, नोएडा के सेक्टर- 125 और सेक्टर-1 में 414 और 443 तथा गुरुग्राम के सेक्टर-51 और विकास सदन में 355 और 304 पर है.

पंजाब-हियाणा, दिल्ली में कोल्ड वेव



मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर राजस्थान में 30 दिसंबर तक शीत लहर चलने की संभावना बनी हुई है. उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में 'कोल्ड डे' जैसे हालात बने हुए हैं. दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जबकि अहमदाबाद में 15 डिग्री के आसपास है. हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की स्थिति 31 दिसंबर तक जारी रहने की उम्मीद जताई गई है.

उत्तराखंड में बर्फबारी का अनुमान



वहीं, उत्तराखंड के मौसम को लेकर विभाग ने 30 और 31 दिसंबर को 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी का अनुमान जताया है. इसी दौरान मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना है. उधम सिंह नगर और हरिद्वार जैसे जिले फिलहाल घने कोहरे की चपेट में हैं, जबकि देहरादून में दिन के वक्त मौसम साफ और गर्म बना हुआ है. जम्मू डिवीजन और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी कोहरे का असर देखने को मिलेगा.

दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी



मौसम की मार को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन ने सुबह 7 बजे पैसेंजर एडवाइजरी जारी की है, ताकि यात्रा करने वालों को कम से कम परेशानी हो. घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने का डर है.

असम-मेघालय और ओडिशा में कोहरे का अलर्ट



साथ ही मौसम विभाग ने असम, मेघालय और ओडिशा जैसे राज्यों में भी 1 जनवरी तक कोहरे की चेतावनी जारी की है. हालांकि, राहत की बात यह है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत में धीरे-धीरे तापमान बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है.

